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      РОЗВЕДЕННЯ ВІЙСЬК ЯРОСЛАВ ДУБНЕВИЧ БОГДАН ЯРЕМЕНКО

      Як довго триватиме розмінування біля Золотого-4: заява штабу ОС

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      Розмінування території біля Золотого-4 має тривати до 9 листопада, – штаб ОС
      Розмінування території біля Золотого-4 має тривати до 9 листопада, – штаб ОС / "Радіо Свобода"

      На ділянці розведення сил і засобів у районі Золотого-4 розпочався процес розмінування.

      Як повідомили у пресцентрі Операції Об’єднаних сил, зараз там:

      – проходить технічне обстеження,

      – відбувається розмінування доріг і узбіч,

      – фахівці здійснюють очистку місцевості від вибухонебезпечних предметів. 

      Радимо ознайомитися! Розведення військ на Донбасі: що зараз відбувається у Золотому та Катеринівці – фоторепортаж

      У штабі додали, що за графіком усі ці заходи триватимуть до 9 листопада.

      Розведення выйськ у районі Золотого розпочалося 29 жовтня та офіційно завершилося 2 листопада, коли до ОБСЄ надійшли відповідні повідомлення від обох сторін конфлікту. Також українська сторона та бойовики заявили, що є готовими розпочати демонтаж фортифікаційних споруд та інших об’єктів військового призначення з ділянки розведення: тривати це має до 25 листопада.

      Наразі територію у районі Золотого повністю контролює Міністерство внутрішніх справ. Водночас тут запроваджено "жовтий" режим, що передбачає спеціальні повноваження для військовослужбовців і правоохоронців, натомість діють обмеження для цивільного населення. Скасувати його мали б 3 листопада.

      Зауважимо, що розведення військ у районі Золотого відбулося у межах мінських угод і є поштовхом до нормандської зустрічі. Наступним етапом має бути розведення сил у Петрівському.

      розведення сил на донбасі
      Якою може бути ситуація на Донбасі після розведення сил / Інфографіка 24 каналу

      розведення військ біля золотого: хроніка останніх подій
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      Автор: Андрій Шляхтін
      Теги: Новини України Новини політики Ситуація у Золотому Розведення військ Війна на Донбасі Операція Об'єднаних сил
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