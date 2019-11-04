Як довго триватиме розмінування біля Золотого-4: заява штабу ОС

На ділянці розведення сил і засобів у районі Золотого-4 розпочався процес розмінування.

Як повідомили у пресцентрі Операції Об’єднаних сил, зараз там:

– проходить технічне обстеження,

– відбувається розмінування доріг і узбіч,

– фахівці здійснюють очистку місцевості від вибухонебезпечних предметів.

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У штабі додали, що за графіком усі ці заходи триватимуть до 9 листопада.

Розведення выйськ у районі Золотого розпочалося 29 жовтня та офіційно завершилося 2 листопада, коли до ОБСЄ надійшли відповідні повідомлення від обох сторін конфлікту. Також українська сторона та бойовики заявили, що є готовими розпочати демонтаж фортифікаційних споруд та інших об’єктів військового призначення з ділянки розведення: тривати це має до 25 листопада.

Наразі територію у районі Золотого повністю контролює Міністерство внутрішніх справ. Водночас тут запроваджено "жовтий" режим, що передбачає спеціальні повноваження для військовослужбовців і правоохоронців, натомість діють обмеження для цивільного населення. Скасувати його мали б 3 листопада.

Зауважимо, що розведення військ у районі Золотого відбулося у межах мінських угод і є поштовхом до нормандської зустрічі. Наступним етапом має бути розведення сил у Петрівському.



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