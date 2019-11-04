Как долго продлится разминирования возле Золотого-4: заявление штаба ОС

На участке разведения сил и средств в районе Золотого-4 начался процесс разминирования.

Как сообщили в пресс-центре Операции Объединенных сил, сейчас там:

– проходит техническое обследование,

– происходит разминирование дорог и обочин,

– специалисты осуществляют очистку местности от взрывоопасных предметов.

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В штабе добавили, что по графику все эти мероприятия продлятся до 9 ноября.

Разведение войськ в районе Золотого началось 29 октября и официально завершилось 2 ноября , когда в ОБСЕ поступили соответствующие сообщения от обеих сторон конфликта. Также украинская сторона и боевики заявили, что готовы начать демонтаж фортификационных сооружений и других объектов военного назначения с участка разведения: продолжаться это должно до 25 ноября.

Сейчас территорию в районе Золотого полностью контролирует Министерство внутренних дел. В то же время здесь введен "желтый" режим, предусматривающий специальные полномочия для военнослужащих и правоохранителей, зато действуют ограничения для гражданского населения. Отменить его должны были 3 ноября.

Заметим, что разведение войск в районе Золотого произошло в пределах минских соглашений и является толчком к нормандской встречи. Следующим этапом должно быть разведения сил в Петровском.