Как долго продлится разминирования возле Золотого-4: заявление штаба ОС
На участке разведения сил и средств в районе Золотого-4 начался процесс разминирования.
Как сообщили в пресс-центре Операции Объединенных сил, сейчас там:
– проходит техническое обследование,
– происходит разминирование дорог и обочин,
– специалисты осуществляют очистку местности от взрывоопасных предметов.
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В штабе добавили, что по графику все эти мероприятия продлятся до 9 ноября.
Разведение войськ в районе Золотого началось 29 октября и официально завершилось 2 ноября, когда в ОБСЕ поступили соответствующие сообщения от обеих сторон конфликта. Также украинская сторона и боевики заявили, что готовы начать демонтаж фортификационных сооружений и других объектов военного назначения с участка разведения: продолжаться это должно до 25 ноября.
Сейчас территорию в районе Золотого полностью контролирует Министерство внутренних дел. В то же время здесь введен "желтый" режим, предусматривающий специальные полномочия для военнослужащих и правоохранителей, зато действуют ограничения для гражданского населения. Отменить его должны были 3 ноября.
Заметим, что разведение войск в районе Золотого произошло в пределах минских соглашений и является толчком к нормандской встречи. Следующим этапом должно быть разведения сил в Петровском.
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