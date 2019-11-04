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      Как долго продлится разминирования возле Золотого-4: заявление штаба ОС

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      Разминирование территории возле Золотого-4 должно продлиться до 9 ноября, – штаб ОС
      Разминирование территории возле Золотого-4 должно продлиться до 9 ноября, – штаб ОС / "Радіо Свобода"

      На участке разведения сил и средств в районе Золотого-4 начался процесс разминирования.

      Как сообщили в пресс-центре Операции Объединенных сил, сейчас там:

      – проходит техническое обследование,

       – происходит разминирование дорог и обочин,

      – специалисты осуществляют очистку местности от взрывоопасных предметов. 

      Советуем ознакомиться! Разведение войск на Донбассе: что сейчас происходит в Золотом и Катериновке – фоторепортаж

      В штабе добавили, что по графику все эти мероприятия продлятся до 9 ноября.

      Разведение войськ в районе Золотого началось 29 октября и официально завершилось 2 ноября, когда в ОБСЕ поступили соответствующие сообщения от обеих сторон конфликта. Также украинская сторона и боевики заявили, что готовы начать демонтаж фортификационных сооружений и других объектов военного назначения с участка разведения: продолжаться это должно до 25 ноября.

      Сейчас территорию в районе Золотого полностью контролирует Министерство внутренних дел. В то же время здесь введен "желтый" режим, предусматривающий специальные полномочия для военнослужащих и правоохранителей, зато действуют ограничения для гражданского населения. Отменить его должны были 3 ноября.

      Заметим, что разведение войск в районе Золотого произошло в пределах минских соглашений и является толчком к нормандской встречи. Следующим этапом должно быть разведения сил в Петровском.

      разведение сил на донбассе
      Какой может быть ситуация на Донбассе после разведения сил / Инфографика 24 канала

      разведение войск возле золотого: хроника последних событий
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      Автор: Андрей Шляхтин
      Теги: Война на Донбассе Разведение войск Ситуация в Золотом Новости Украины Новости политики Операция Объединенных сил
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