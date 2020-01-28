Ситуация на Донбассе: боевики продолжают стрелять по участкам разведения
В течение 27 января пророссийские боевики 10 раз обстреляли украинские позиции. Враг стрелял из запрещенных минскими договоренностями минометов, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.
Боевики в очередной раз открыли огонь вблизи Богдановки – одного из участков разведения, сообщают в штабе ООС.
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Оккупанты стреляли из противотанкового гранатомета и стрелкового оружия.
Где стреляли пророссийские боевики
- неподалеку Песков;
- Новотроицкого;
- Лебединского;
- Тарамчука;
- Майорска;
- Кондрашевской Новой;
- Южного;
- Новотошковского.
27 января, в результате вражеских обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил не было,
– сообщают в штабе.
От начала суток 28 января российские оккупационные войска обстреляли защитников населенного пункта Новолуганское, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север".
Карта оккупированных территорий Донетчины и Луганщины / Инфографика 24 канала
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