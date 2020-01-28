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      Ситуация на Донбассе: боевики продолжают стрелять по участкам разведения

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      На Донбассе боевики 10 раз обстреляли украинские позиции / Цензор.нет

      В течение 27 января пророссийские боевики 10 раз обстреляли украинские позиции. Враг стрелял из запрещенных минскими договоренностями минометов, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

      Боевики в очередной раз открыли огонь вблизи Богдановки – одного из участков разведения, сообщают в штабе ООС.

      Знайте больше: Украинские разведчики взяли в плен боевика на Донбассе

      Оккупанты стреляли из противотанкового гранатомета и стрелкового оружия.

      Где стреляли пророссийские боевики

      • неподалеку Песков;
      • Новотроицкого;
      • Лебединского;
      • Тарамчука;
      • Майорска;
      • Кондрашевской Новой;
      • Южного;
      • Новотошковского.

      27 января, в результате вражеских обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил не было,
      – сообщают в штабе.

      От начала суток 28 января российские оккупационные войска обстреляли защитников населенного пункта Новолуганское, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север".

      мапа окупованих територій Донбасу ОРДЛО карта 2020
      Карта оккупированных территорий Донетчины и Луганщины / Инфографика 24 канала

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      Автор: Ирина Юрковская
      Теги: Новости Украины Разведение войск Война на Донбассе Операция Объединенных сил Новости политики
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