Ситуація на Донбасі: бойовики продовжують стріляти по ділянках розведення
Впродовж 27 січня проросійські бойовики 10 разів обстріляли українські позиції. Ворог гатив із заборонених мінськими домовленостями мінометів, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.
Бойовики вкотре відкрили вогонь поблизу Богданівки – однієї із ділянок розведення, повідомляють у штабі ООС.
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Окупанти стріляли із протитанкового гранатомету і стрілецької зброї.
Де стріляли проросійські бойовики
- неподалік Пісків;
- Новотроїцького;
- Лебединського;
- Тарамчука;
- Майорського;
- Кіндрашівки Нової;
- Південного;
- Новотошківського.
27 січня, внаслідок ворожих обстрілів втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил не було,
– повідомляють у штабі.
Від початку доби 28 січня російські окупаційні війська обстріляли захисників населеного пункту Новолуганське, що у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ".
Мапа окупованих територій Донеччини та Луганщини / Інфографіка 24 каналу
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