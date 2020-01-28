Ситуація на Донбасі: бойовики продовжують стріляти по ділянках розведення

Впродовж 27 січня проросійські бойовики 10 разів обстріляли українські позиції. Ворог гатив із заборонених мінськими домовленостями мінометів, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

Бойовики вкотре відкрили вогонь поблизу Богданівки – однієї із ділянок розведення, повідомляють у штабі ООС.

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Окупанти стріляли із протитанкового гранатомету і стрілецької зброї.

Де стріляли проросійські бойовики

неподалік Пісків;

Новотроїцького;

Лебединського;

Тарамчука;

Майорського;

Кіндрашівки Нової;

Південного;

Новотошківського.

27 січня, внаслідок ворожих обстрілів втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил не було,

– повідомляють у штабі.

Від початку доби 28 січня російські окупаційні війська обстріляли захисників населеного пункту Новолуганське, що у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ".



Мапа окупованих територій Донеччини та Луганщини / Інфографіка 24 каналу