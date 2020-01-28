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      Ситуація на Донбасі: бойовики продовжують стріляти по ділянках розведення

      126 Читать новость на русском
      На Донбасі бойовики 10 разів обстріляли українські позиції / Цензор.нет

      Впродовж 27 січня проросійські бойовики 10 разів обстріляли українські позиції. Ворог гатив із заборонених мінськими домовленостями мінометів, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

      Бойовики вкотре відкрили вогонь поблизу Богданівки – однієї із ділянок розведення, повідомляють у штабі ООС.

      Знайте більше: Українські розвідники схопили в полон бойовика на Донбасі

      Окупанти стріляли із протитанкового гранатомету і стрілецької зброї.

      Де стріляли проросійські бойовики

      • неподалік Пісків;
      • Новотроїцького;
      • Лебединського;
      • Тарамчука;
      • Майорського;
      • Кіндрашівки Нової;
      • Південного;
      • Новотошківського.

      27 січня, внаслідок ворожих обстрілів втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил не було,
      – повідомляють у штабі.

      Від початку доби 28 січня російські окупаційні війська обстріляли захисників населеного пункту Новолуганське, що у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ".

      мапа окупованих територій Донбасу ОРДЛО карта 2020
      Мапа окупованих територій Донеччини та Луганщини / Інфографіка 24 каналу

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      сьогодні
      11970
      Автор: Ірина Юрковська
      Теги: Операція Об'єднаних сил Війна на Донбасі Розведення військ Новини України Новини політики
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