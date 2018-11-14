Ситуация на Донбассе: боевики понесли существенные потери

Во вторник, 13 ноября, пророссийские боевики 8 раз обстреляли позиции украинских военных в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе. При этом оккупанты дважды открывали огонь из запрещенного минскими соглашениями вооружения.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

Отметим, что в результате боевых действий не пострадал ни один украинский военнослужащий. В то же время украинская разведка сообщила о ликвидации 2 пророссийских боевиков и ранении еще 5 оккупантов.

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Под вражеские обстрелы попали оборонительные укрепления сил ООС в районах Крымского, Красногоровки, Чермалыка, Павлополя, Водяного и Гнутово.

Пророссийские боевики вели прицельный огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Кроме того, из минометов калибра 82 миллиметра российские оккупационные силы дважды обстреляли позиции украинских военных вблизи Крымского.

Наибольшую огневую активность пророссийские боевики проявили на Приазовье. Там они прицельно стреляли из вооружения БМП-1 по позициям украинских войск вблизи Чермалыка. В других случаях фиксировался интенсивный огонь из гранатометов различных типов.

С начала суток среды, 14 ноября, оккупанты осуществили 1 обстрел в районе Красногоровки. Потерь среди личного состава ООС нет.