ВСУ продвинулись вперед под оккупированным Донецком

Несмотря на холод в окопах, наша армия постепенно получает маленькие победы. Наши бойцы продвинулись вперед под оккупированным Донецком. Из-за постоянных обстрелов со стороны боевиков и активности их диверсионных групп, наши воины расширили линию обороны. Пророссийские боевики никак не могут с этим смириться, поэтому постоянно стреляют.

Отвоеванные позиции относительно новые из-за того, что Вооруженным Силам Украины было не очень видно, как подходят диверсионные группы противника. Им пришлось продвинуться на 200 метров вперед, и теперь обзор у них ну очень хороший. И боевики сюда почти не суються.

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Местность здесь специфическая – овраги и посадки, что очень выгодно для диверсантов. Копать приходилось под обстрелами врага, который ну очень не хотел терять выгодное положение.

Когда мы сюда зашли, было всего 60 метров окопов. Сейчас это уже более 200 метров,

– рассказал военнослужащий ВСУ на позывной "Тесть".

У "Тестя" такой позывной не случайно, ведь на одной позиции служит вместе со своим зятем.



Боец "Тесть"

"Были под Авдеевкой рядом на соседних позициях. То я даже не знал, что он там был", – смеется военнослужащий ВСУ Даниил.

Теперь они в одном подразделении. Но, говорят, находят общий язык без дедовщины.

Вообще в украинской армии нет понятия "молодой" или "старый", нет никаких внеуставных отношений, ведь все делают общее дело. Однако старшие бойцы чувствуют ответственность за молодых ребят.

Что мы сейчас видим – ребят 19-20 лет. Они продолжают гибнуть. А с кем мы останемся потом? Зачем тогда мы здесь воюем?

– спрашивает боец на позывной "Петруха".

"Петруха" 15 лет проработал металлургом. Он мог не идти на войну, но это не про него. Отслужил мобилизацию, немного посидел дома и снова вернулся. Он ни на что не жалуется. Единственное – хочет, чтобы люди не забывали, что идет война.

Люди забыли то, что происходило здесь в 14-15-ом. Забыли этот страх. Забыли, какие подонки к нам идут. Забыли это ощущение большой крови и отчаяния матерей. Люди Украины забыли об этом. Это хорошо, но хотелось, чтобы какой-то опыт был учтен,

– добавил "Петруха".

Этих мужчин ждут дома. Ждут живыми. Но пока война не закончилась, они будут здесь.