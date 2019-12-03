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      ПОКУШЕНИЕ НА СОБОЛЕВА ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ СНЕГ В УКРАИНЕ

      Ситуация на Донбассе: где стреляли пророссийские боевики

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      На Донбассе зафиксировано 5 обстрелов со стороны боевиков / Getty Images

      В течение суток 2 декабря пророссийские оккупанты 5 раз обстреляли украинские позиции. Оккупанты били из гранатометов различных систем и стрелкового оружия, с крупнокалиберными пулеметами включительно.

      Ни один военнослужащий Объединенных сил вследствие обстрелов не пострадал, об этом сообщают в штабе ООС.

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      Где стреляли боевики:

      • вели огонь по нашим укреплениям из стрелкового оружия вблизи Луганского;
      • из автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов неподалеку Павлополя;
      • из стрелкового оружия в районе Старогнатовки;
      • из станковых противотанковых и автоматических гранатометов вблизи Лебединского;
      • с АГС, ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия возле Авдеевки;

      С начала этого периода российские оккупационные войска огневой активности не проявляли. Потерь с нашей стороны нет,
      – сообщают в штабе.

      КартаОккупированные территории / Инфографика 24 канала

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      Автор: Ирина Юрковская
      Теги: Война на Донбассе Новости Украины Новости политики Операция Объединенных сил
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