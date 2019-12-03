Ситуация на Донбассе: где стреляли пророссийские боевики

В течение суток 2 декабря пророссийские оккупанты 5 раз обстреляли украинские позиции. Оккупанты били из гранатометов различных систем и стрелкового оружия, с крупнокалиберными пулеметами включительно.

Ни один военнослужащий Объединенных сил вследствие обстрелов не пострадал, об этом сообщают в штабе ООС.

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Где стреляли боевики:

вели огонь по нашим укреплениям из стрелкового оружия вблизи Луганского;

из автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов неподалеку Павлополя;

из стрелкового оружия в районе Старогнатовки;

из станковых противотанковых и автоматических гранатометов вблизи Лебединского;

с АГС, ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия возле Авдеевки;

С начала этого периода российские оккупационные войска огневой активности не проявляли. Потерь с нашей стороны нет,

– сообщают в штабе.

Оккупированные территории / Инфографика 24 канала