Ситуация на Донбассе: где стреляли пророссийские боевики
В течение суток 2 декабря пророссийские оккупанты 5 раз обстреляли украинские позиции. Оккупанты били из гранатометов различных систем и стрелкового оружия, с крупнокалиберными пулеметами включительно.
Ни один военнослужащий Объединенных сил вследствие обстрелов не пострадал, об этом сообщают в штабе ООС.
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Где стреляли боевики:
- вели огонь по нашим укреплениям из стрелкового оружия вблизи Луганского;
- из автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов неподалеку Павлополя;
- из стрелкового оружия в районе Старогнатовки;
- из станковых противотанковых и автоматических гранатометов вблизи Лебединского;
- с АГС, ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия возле Авдеевки;
С начала этого периода российские оккупационные войска огневой активности не проявляли. Потерь с нашей стороны нет,
– сообщают в штабе.
Оккупированные территории / Инфографика 24 канала
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