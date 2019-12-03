Ситуація на Донбасі: де стріляли проросійські бойовики
Впродовж доби 2 грудня проросійські окупанти 5 разів обстріляли українські позиції. Окупанти гатили з гранатометів різних систем та стрілецької зброї, з великокаліберними кулеметами включно.
Жоден військовослужбовець Об'єднаних сил внаслідок обстрілів не постраждав, про це повідомляють у штабі ООС.
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Де стріляли бойовики:
- вели вогонь по наших укріпленнях зі стрілецької зброї поблизу Луганського;
- з автоматичних гранатометів та великокаліберних кулеметів неподалік Павлополя;
- зі стрілецької зброї у районі Старогнатівки;
- зі станкових протитанкових та автоматичних гранатометів поблизу Лебединського;
- з АГС, ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї біля Авдіївки;
З початку цієї доби російські окупаційні війська вогневої активності не проявляли. Втрат з нашого боку немає,
– повідомляють у штабі.
Окуповані території/ Інфографіка 24 каналу
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