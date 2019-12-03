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      ЗАМАХ НА СОБОЛЄВА ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ СНІГ В УКРАЇНІ

      Ситуація на Донбасі: де стріляли проросійські бойовики

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      На Донбасі зафіксовано 5 обстрілів з боку бойовиків / Getty Images

      Впродовж доби 2 грудня проросійські окупанти 5 разів обстріляли українські позиції. Окупанти гатили з гранатометів різних систем та стрілецької зброї, з великокаліберними кулеметами включно.

      Жоден військовослужбовець Об'єднаних сил внаслідок обстрілів не постраждав, про це повідомляють у штабі ООС.

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      Де стріляли бойовики:

      • вели вогонь по наших укріпленнях зі стрілецької зброї поблизу Луганського;
      • з автоматичних гранатометів та великокаліберних кулеметів неподалік Павлополя;
      • зі стрілецької зброї у районі Старогнатівки;
      • зі станкових протитанкових та автоматичних гранатометів поблизу Лебединського;
      • з АГС, ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї біля Авдіївки;

      З початку цієї доби російські окупаційні війська вогневої активності не проявляли. Втрат з нашого боку немає,
      – повідомляють у штабі.

      Карта
      Окуповані території/ Інфографіка 24 каналу

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      Автор: Ірина Юрковська
      Теги: Новини України Новини політики Війна на Донбасі Операція Об'єднаних сил
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