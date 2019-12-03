Ситуація на Донбасі: де стріляли проросійські бойовики

Впродовж доби 2 грудня проросійські окупанти 5 разів обстріляли українські позиції. Окупанти гатили з гранатометів різних систем та стрілецької зброї, з великокаліберними кулеметами включно.

Жоден військовослужбовець Об'єднаних сил внаслідок обстрілів не постраждав, про це повідомляють у штабі ООС.

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Де стріляли бойовики:

вели вогонь по наших укріпленнях зі стрілецької зброї поблизу Луганського;

з автоматичних гранатометів та великокаліберних кулеметів неподалік Павлополя;

зі стрілецької зброї у районі Старогнатівки;

зі станкових протитанкових та автоматичних гранатометів поблизу Лебединського;

з АГС, ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї біля Авдіївки;

З початку цієї доби російські окупаційні війська вогневої активності не проявляли. Втрат з нашого боку немає,

– повідомляють у штабі.



Окуповані території/ Інфографіка 24 каналу