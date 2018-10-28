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      Ситуация на Донбассе: Украина и пророссийские боевики понесли потери

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      Ситуация на Донбассе: Украина и пророссийские боевики понесли потери
      Ситуация на Донбассе: Украина и пророссийские боевики понесли потери / Иллюстративное фото

      В течение субботы, 27 октября, пророссийские боевики 15 раз обстреляли позиции украинских военных в зоне проведения Операции объединенных сил на Донбассе. В результате погиб 1 украинский боец.

      Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

      Отмечается, что по данным украинской разведки, в течение суток было ликвидировано 2 пророссийских боевиков и еще 2 ранены.

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      Стоит заметить, что во время своих обстрелов российские оккупационные силы 5 раз применили запрещенное минскими соглашениями вооружение. Так, под вражеские обстрелы попали украинские позиции в районах Крымского, Луганского, Светлодарска, Песков, Опытного, Павлополя, Гнутова, Водяного и Лебединского.

      В штабе ООС уточнили, что позиции украинских войск в районе Луганского противник обстреливал из минометов калибра 120 миллиметров, а по опорным пунктам возле Светлодарска, Песков и Водяного вел огонь из минометов калибра 82 миллиметра. По защитникам Водяного оккупанты применили это оружие дважды, а в районах Луганского и Песков, кроме минометов, боевики открывали огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

      С начала воскресенья, 28 октября, российские оккупационные силы открыли огонь лишь 1 раз, а именно вблизи Авдеевки.

       

      Теги: Новости Украины Операция Объединенных сил Война на Донбассе Жертвы
      Источник: 24 канал
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