Ситуация на Донбассе: Украина и пророссийские боевики понесли потери

В течение субботы, 27 октября, пророссийские боевики 15 раз обстреляли позиции украинских военных в зоне проведения Операции объединенных сил на Донбассе. В результате погиб 1 украинский боец.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

Отмечается, что по данным украинской разведки, в течение суток было ликвидировано 2 пророссийских боевиков и еще 2 ранены.

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Стоит заметить, что во время своих обстрелов российские оккупационные силы 5 раз применили запрещенное минскими соглашениями вооружение. Так, под вражеские обстрелы попали украинские позиции в районах Крымского, Луганского, Светлодарска, Песков, Опытного, Павлополя, Гнутова, Водяного и Лебединского.

В штабе ООС уточнили, что позиции украинских войск в районе Луганского противник обстреливал из минометов калибра 120 миллиметров, а по опорным пунктам возле Светлодарска, Песков и Водяного вел огонь из минометов калибра 82 миллиметра. По защитникам Водяного оккупанты применили это оружие дважды, а в районах Луганского и Песков, кроме минометов, боевики открывали огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

С начала воскресенья, 28 октября, российские оккупационные силы открыли огонь лишь 1 раз, а именно вблизи Авдеевки.