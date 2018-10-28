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      Ситуація на Донбасі: Україна та проросійські бойовики зазнали втрат

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      Ситуація на Донбасі: Україна та проросійські бойовики зазнали втрат
      Ситуація на Донбасі: Україна та проросійські бойовики зазнали втрат / Ілюстративне фото

      Протягом суботи, 27 жовтня, проросійські бойовики 15 разів обстріляли позиції українських військових у зоні проведення Операції об’єднаних сил на Донбасі. Внаслідок цього загинув 1 український боєць.

      Про це повідомляє прес-центр штабу ООС.

      Зазначається, що за даними української розвідки, протягом доби було ліквідовано 2 проросійських бойовиків та ще 2 поранено.

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      Варто зауважити, що під час своїх обстрілів російські окупаційні сили 5 разів застосували заборонене мінськими угодами озброєння. Так, під ворожі обстріли потрапили українські позиції в районах Кримського, Луганського, Світлодарська, Пісків, Дослідного, Павлополя, Гнутового, Водяного та Лебединського.

      У штабі ООС уточнили, що позиції український військ у районі Луганського противник обстрілював з мінометів калібру 120 міліметрів, а по опорних пунктах біля Світлодарська, Пісків і Водяного вів вогонь з мінометів калібру 82 міліметри. По захисниках Водяного окупанти застосували цю зброю двічі, а в районах Луганського та Пісків, крім мінометів, бойовики відкривали вогонь з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

      З початку неділі, 28 жовтня, російські окупаційні сили відкрили вогонь лише 1 раз, а саме поблизу Авдіївки.

       

      Теги: Війна на Донбасі Жертви Новини України Операція Об'єднаних сил
      Джерело: 24 канал
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