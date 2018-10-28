Ситуація на Донбасі: Україна та проросійські бойовики зазнали втрат
Протягом суботи, 27 жовтня, проросійські бойовики 15 разів обстріляли позиції українських військових у зоні проведення Операції об’єднаних сил на Донбасі. Внаслідок цього загинув 1 український боєць.
Про це повідомляє прес-центр штабу ООС.
Зазначається, що за даними української розвідки, протягом доби було ліквідовано 2 проросійських бойовиків та ще 2 поранено.
Читайте також: На Донбасі виявили російський "гумконвой" з військовою технікою
Варто зауважити, що під час своїх обстрілів російські окупаційні сили 5 разів застосували заборонене мінськими угодами озброєння. Так, під ворожі обстріли потрапили українські позиції в районах Кримського, Луганського, Світлодарська, Пісків, Дослідного, Павлополя, Гнутового, Водяного та Лебединського.
У штабі ООС уточнили, що позиції український військ у районі Луганського противник обстрілював з мінометів калібру 120 міліметрів, а по опорних пунктах біля Світлодарська, Пісків і Водяного вів вогонь з мінометів калібру 82 міліметри. По захисниках Водяного окупанти застосували цю зброю двічі, а в районах Луганського та Пісків, крім мінометів, бойовики відкривали вогонь з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.
З початку неділі, 28 жовтня, російські окупаційні сили відкрили вогонь лише 1 раз, а саме поблизу Авдіївки.
Вибір редакції
-
Ніхто з кандидатів у президенти не відповів зрозуміло, що робити з війною з РФ, – активістсьогодні , 10:59
-
Мільярдер та власник клубу "Лестер" загинув внаслідок падіння гелікоптера після матчу, – ЗМІсьогодні , 09:53
-
Головні новини 27 жовтня: ДТП на гонках у Кривому Розі, стрілянина у США, переведення годинниківсьогодні , 09:02