Об этом 24 Каналу рассказал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко, отметив, что Путина не интересует благосостояние собственных граждан. Он сосредоточен исключительно на власти и "величестве". Но ему все же нужна народная поддержка.

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Путин формирует новую "элиту"

Как отметил Мусиенко, сейчас Путин пытается поднять по карьерной лестнице оккупантов, которые смогли выжить во время войны в Украине. Многие из зэков, которые воевали, получают амнистию, после чего продолжают совершать преступления в России. Но Путин для них авторитет.

Также Путин постепенно чистит минобороны от силовиков. Туда начнут подтягивать этих оккупантов, которые были ноунеймами. В общем Путин ищет опору среди тех, кто воевал. Это такая себе альтернативная народная поддержка. Я им даю награды – они меня поддерживают,

– сказал Мусиенко.

Параллельно в России ухудшается качество жизни. Там уже даже местные жаловались из-за отключений света. Очевидно, что ситуация будет ухудшаться, ведь Россия вбрасывает огромные ресурсы именно на войну. Поэтому Путину нужна альтернативная народная поддержка в виде оккупантов. Это будет своеобразной его опорой.

Хотя и обычные жители, стоит заметить, тоже поддерживают Путина. Но, вероятно, поддержка может падать из-за дальнейшего ухудшения качества жизни в России.

Те разные проблемы со светом, техногенные катастрофы в России. Это хорошо. Оно будет иметь накопительный эффект. Просто он может растянуться во времени. И не приведет к одномоментным последствиям. Это хороший ответ графоманам на Западе, которые выписывают, что Россия – "великая страна",

– отметил Мусиенко.