Про це 24 Каналу розповів керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко, зауваживши, що Путіна не цікавить добробут власних громадян. Він зосереджений винятково на владі та "вєлічії". Але йому все ж потрібна народна підтримка.

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Путін формує нову "еліту"

Як наголосив Мусієнко, зараз Путін намагається підняти по кар'єрній драбині окупантів, які змогли вижити під час війни в Україні. Багато хто із зеків, які воювали, отримують амністію, після чого продовжують скоювати злочини в Росії. Але Путін для них авторитет.

Також Путін поступово чистить міноборони від силовиків. Туди почнуть підтягувати оцих окупантів, які були ноунеймами. Загалом Путін шукає опору серед тих, хто воював. Це така собі альтернативна народна підтримка. Я їм даю нагороди – вони мене підтримують,

– сказав Мусієнко.

Паралельно в Росії погіршується якість життя. Там вже навіть були скарги через відключення світла. Очевидно, що ситуація буде погіршуватися, адже Росія вкидає величезні ресурси саме на війну. Тому Путіну потрібна альтернативна народна підтримка у вигляді окупантів. Це буде своєрідною його опорою.

Хоч і звичайні жителі, варто зауважити, також підтримують Путіна. Але, ймовірно, підтримка може падати через подальше погіршення якості життя в Росії.

Ті різні проблеми зі світлом, техногенні катастрофи в Росії. Це добре. Воно буде мати накопичувальний ефект. Просто він може розтягнутися в часі. І не приведе до одномоментних наслідків. Це гарна відповідь графоманам на Заході, які виписують, що Росія – "вєлікая страна",

– зауважив Мусієнко.