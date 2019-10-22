11:17
22 окт 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ГОРИЛА ХАТА: СКАНДАЛ С "95 КВАРТАЛОМ" ПОГИБЕЛЬ ТАРАСА КУТОВОГО ОЛЕГ ГЛАДКОВСКИЙ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Безумие Лукашенко. У Захаровой подгорело
      Вєсті Кремля
      22:02, 21 октября
      Вести.UA: Луценко учится в Хогвартсе? Подарочек для Гонтаревой
      Вєсті.UA
      21:39, 21 октября
      Псы Авакова: прокурор времен Януковича стал советником министра
      ЦРУ
      13:00, 16 октября
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ГОРИЛА ХАТА: СКАНДАЛ С "95 КВАРТАЛОМ" ПОГИБЕЛЬ ТАРАСА КУТОВОГО ОЛЕГ ГЛАДКОВСКИЙ

      Сивохо рассказал, какую работу будет выполнять в СНБО

      103 Читати новину українською
      Сивохо прокомментировал свое назначение в СНБО
      Сивохо прокомментировал свое назначение в СНБО / Фото из Facebook

      Новоназначенный советник секретаря СНБО Сергей Сивохо в ведомстве будет заниматься исключительно гуманиторной политикой, касающейся возвращения мира на Донбасс.

      Креативный продюсер "95 Квартала" в своем фейсбуке отреагировал на критику украинцев, которая появилась после его назначения в оборонное ведомство. Он отметил, что не ожидал такого внимания к этому событию.

      Биография: Сергей Сивохо – новый советник секретаря СНБО: что о нем известно

      Сразу хочу уточнить, что я буду отвечать только за гуманитарную политику, работу с людьми и мыслями. Работать буду с большой и целенаправленной командой. Все они, как и я, выходцы из Донбасса, и у нас есть огромное желание закончить эту войну, в том числе в головах,
      – подчеркнул он.

      По словам Сивохо, он понимает, что тема Донбасса – болезненная и простых решений по ней нет. Но вопрос оккупированных территорий Украины остается на повестке дня и должен быть решен.

      Он призвал украинцев не спешить с выводами и не делать хайп на его назначении в СНБО.

      "Скоро вы все увидите и тогда мы сможем конструктивно дискутировать. А пока давайте объединять усилия относительно Донбасса, Крыма и Украины",  подытожил он.

      Что известно о назначении Сергея Сивохо в СНБО?
      Известного комика Сергея Сивохо 18 октября назначили на должность советника секретаря Совета нацбезопасности и обороны Украины. На этой должности он будет заниматься вопросами реинтеграции и восстановления Донбасса.

      К слову, Сивохо является креативным продюсером "95 Квартала" и членом жюри "Лиги смеха". В 2019 году баллотировался от президентской партии "Слуга народа" на парламентских выборах по округу №49 в Константиновке и Дружковке, но занял третье место.

       

      blog_ava
      Хеликобактер пилори: все об опасной и самой распространенной инфекции, которая вызывает рак
      сегодня
      30957
      Автор: Лия Бонавская
      Теги: Новости Украины Новости политики Назначения Зеленского Квартал 95 Скандал Война на Донбассе СНБО
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Почему поляки снова поддержали консерваторов и как это повлияет на отношения с Украиной
      сегодня , 11:01 Почему поляки снова поддержали консерваторов и как это повлияет на отношения с Украиной
      40
      Мифы о менструации: что вы могли не знать о многоразовых средствах женской гигиены
      сегодня , 10:30 Мифы о менструации: что вы могли не знать о многоразовых средствах женской гигиены
      Наталя Сколоздра 45
      От увеличения ренты на добычу руды Украина проигрывает, а выигрывает Россия
      сегодня , 09:45 От увеличения ренты на добычу руды Украина проигрывает, а выигрывает Россия
      114
      Почему марионетка Кремля Марин ле Пен призывает выгнать Турцию из НАТО
      сегодня , 08:40 Почему марионетка Кремля Марин ле Пен призывает выгнать Турцию из НАТО
      Злой Одессит 530
      Закон о верификации: как изменятся субсидии, пенсии и другие выплаты
      сегодня , 07:15 Закон о верификации: как изменятся субсидии, пенсии и другие выплаты
      Ірина Поліщук 7711
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук