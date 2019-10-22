Сивохо рассказал, какую работу будет выполнять в СНБО

Новоназначенный советник секретаря СНБО Сергей Сивохо в ведомстве будет заниматься исключительно гуманиторной политикой, касающейся возвращения мира на Донбасс.

Креативный продюсер "95 Квартала" в своем фейсбуке отреагировал на критику украинцев, которая появилась после его назначения в оборонное ведомство. Он отметил, что не ожидал такого внимания к этому событию.

Биография: Сергей Сивохо – новый советник секретаря СНБО: что о нем известно

Сразу хочу уточнить, что я буду отвечать только за гуманитарную политику, работу с людьми и мыслями. Работать буду с большой и целенаправленной командой. Все они, как и я, выходцы из Донбасса, и у нас есть огромное желание закончить эту войну, в том числе в головах,

– подчеркнул он.

По словам Сивохо, он понимает, что тема Донбасса – болезненная и простых решений по ней нет. Но вопрос оккупированных территорий Украины остается на повестке дня и должен быть решен.

Он призвал украинцев не спешить с выводами и не делать хайп на его назначении в СНБО.

"Скоро вы все увидите и тогда мы сможем конструктивно дискутировать. А пока давайте объединять усилия относительно Донбасса, Крыма и Украины", – подытожил он.