Сивохо розповів, яку роботу виконуватиме в РНБО
Новопризначений радник секретаря РНБО Сергій Сивохо у відомстві буде займатися виключно гуманітарною політикою, що стосується повернення миру на Донбас.
Креативний продюсер "95 Кварталу" у своєму фейсбуці відреагував на критику українців, яка з'явилась після його призначення в оборонне відомство. Він зауважив, що не очікував такої уваги до цієї події.
Біографія: Сергій Сивохо – новий радник секретаря РНБО: що про нього відомо
Одразу хочу уточнити, що я буду відповідати тільки за гуманітарну політику, за роботу з людьми і думками. Працювати буду з великою і цілеспрямованої командою. Всі вони, як і я, вихідці з Донбасу, і у нас є величезне бажання закінчити цю війну, в тому числі в головах,
– наголосив він.
За словами Сивохо, він розуміє, що тема Донбасу – болюча і простих рішень по ній немає. Але питання окупованих територій України залишається на порядку денному і має бути вирішене.
Він закликав українців не спішити з висновками і не робити хайп на його призначенні в РНБО.
"Скоро ви все побачите і тоді ми зможемо конструктивно дискутувати. А поки давайте об'єднувати зусилля щодо Донбасу, Криму і України", – підсумував він.
Що відомо про призначення Сергія Сивохо в РНБО?Відомого коміка Сергія Сивохо 18 жовтня призначили на посаду радника секретаря Ради нацбезпеки і оборони України. На цій посаді він займатиметься питаннями реінтеграції і відновлення Донбасу.
До слова, Сивохо є креативним продюсером "95 Кварталу" та членом журі "Ліги сміху". У 2019 році балотувався від президентської партії "Слуга народу" на парламентських виборах по округу №49 у Костянтинівці та Дружківці, але зайняв третє місце.