Сивохо розповів, яку роботу виконуватиме в РНБО

Новопризначений радник секретаря РНБО Сергій Сивохо у відомстві буде займатися виключно гуманітарною політикою, що стосується повернення миру на Донбас.

Креативний продюсер "95 Кварталу" у своєму фейсбуці відреагував на критику українців, яка з'явилась після його призначення в оборонне відомство. Він зауважив, що не очікував такої уваги до цієї події.

Біографія: Сергій Сивохо – новий радник секретаря РНБО: що про нього відомо

Одразу хочу уточнити, що я буду відповідати тільки за гуманітарну політику, за роботу з людьми і думками. Працювати буду з великою і цілеспрямованої командою. Всі вони, як і я, вихідці з Донбасу, і у нас є величезне бажання закінчити цю війну, в тому числі в головах,

– наголосив він.

За словами Сивохо, він розуміє, що тема Донбасу – болюча і простих рішень по ній немає. Але питання окупованих територій України залишається на порядку денному і має бути вирішене.

Він закликав українців не спішити з висновками і не робити хайп на його призначенні в РНБО.

"Скоро ви все побачите і тоді ми зможемо конструктивно дискутувати. А поки давайте об'єднувати зусилля щодо Донбасу, Криму і України", – підсумував він.

Що відомо про призначення Сергія Сивохо в РНБО?Відомого коміка Сергія Сивохо 18 жовтня призначили на посаду радника секретаря Ради нацбезпеки і оборони України. На цій посаді він займатиметься питаннями реінтеграції і відновлення Донбасу.



До слова, Сивохо є креативним продюсером "95 Кварталу" та членом журі "Ліги сміху". У 2019 році балотувався від президентської партії "Слуга народу" на парламентських виборах по округу №49 у Костянтинівці та Дружківці, але зайняв третє місце.