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      Сивохо уходит из шоу-бизнеса из-за работы в СНБО

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      Сивохо уходит из шоу-бизнеса из-за работы в СНБО
      Сивохо уходит из шоу-бизнеса из-за работы в СНБО / Фото из Facebook

      Юморист Сергей Сивохо прекращает творческую деятельность и работу в шоу-бизнесе в связи с тем, что он стал советником секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса.

      Сивохо в Краматорске рассказал, что во время работы в СНБО будет концентрироваться именно на гуманитарных вопросах, передают "Новости Донбасса". При этом он отказался уточнить круг своих обязанностей.

       К теме: Взять Сивохо советником в СНБО – мудрое решение, – Садовый

      Я советник, я буду предлагать какие-то меры, какие-то шаги, может, и в законодательном, и в исполнительном плане. Буду предлагать людям, которые входят в сферу интересов СНБО,
      – сказал Сивохо.

      Новоназначенный чиновник напомнил, что СНБО объединяет президента, премьер-министра, а также руководителей МВД, МИД и СБУ. По его словам, это удобно, что "все эти люди находятся в одном месте".

      Сергей Сивохо был креативным продюсером студии "Квартал 95" и тренером в юмористическом проекте "Лига смеха".

      Как Сивохо оказался в составе СНБО?Известного комика Сергея Сивохо 18 октября назначили на должность советника секретаря Совета нацбезопасности и обороны Украины. На этой должности он будет заниматься вопросами реинтеграции и восстановления Донбасса. Сивохо является выходцем из Донецка и до оккупации пророссийскими боевиками проживал там с семьей.

      22 октября Сивохо начал работу в новой должности в СНБО, Он посетил КПВВ "Новотроицкое", расположенное в непосредственной близости к прифронтовой зоне.

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      Автор: Лия Бонавская
      Теги: Новости Украины Новости политики Война на Донбассе Квартал 95 СНБО
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