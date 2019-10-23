Сивохо уходит из шоу-бизнеса из-за работы в СНБО

Юморист Сергей Сивохо прекращает творческую деятельность и работу в шоу-бизнесе в связи с тем, что он стал советником секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса.

Сивохо в Краматорске рассказал, что во время работы в СНБО будет концентрироваться именно на гуманитарных вопросах, передают "Новости Донбасса". При этом он отказался уточнить круг своих обязанностей.

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Я советник, я буду предлагать какие-то меры, какие-то шаги, может, и в законодательном, и в исполнительном плане. Буду предлагать людям, которые входят в сферу интересов СНБО,

– сказал Сивохо.

Новоназначенный чиновник напомнил, что СНБО объединяет президента, премьер-министра, а также руководителей МВД, МИД и СБУ. По его словам, это удобно, что "все эти люди находятся в одном месте".

Сергей Сивохо был креативным продюсером студии "Квартал 95" и тренером в юмористическом проекте "Лига смеха".

Как Сивохо оказался в составе СНБО?Известного комика Сергея Сивохо 18 октября назначили на должность советника секретаря Совета нацбезопасности и обороны Украины. На этой должности он будет заниматься вопросами реинтеграции и восстановления Донбасса. Сивохо является выходцем из Донецка и до оккупации пророссийскими боевиками проживал там с семьей.



22 октября Сивохо начал работу в новой должности в СНБО, Он посетил КПВВ "Новотроицкое", расположенное в непосредственной близости к прифронтовой зоне.