Сивохо йде з шоу-бізнесу через роботу в РНБО

Гуморист Сергій Сивохо припиняє творчу діяльність та роботу у шоу-бізнесі у зв'язку з тим, що він став радником секретаря Ради національної безпеки і оборони України з питань реінтеграції та відновлення Донбасу.

Сивохо у Краматорську розповів, що під час роботи в РНБО буде зосереджуватися саме на гуманітарних питаннях, передають "Новости Донбасса". При цьому, він відмовився уточнити коло своїх обов'язків.

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Я ж радник, я буду пропонувати якісь заходи, якісь кроки, може, і в законодавчому, і у виконавчому плані. Буду пропонувати людям, які входять до сфери інтересів РНБО,

– сказав Сивохо.

Новопризначений чиновник нагадав, що РНБО об'єднує президента, прем'єр-міністра, а також кервіників МВС, МЗС та СБУ. За його словами, це зручно, що "усі ці люди перебувають в одному місці".

Сергій Сивохо був креативним продюсером студії "Квартал 95" і тренером в гумористичному проекті "Ліга сміху".

Як Сивохо опинився у складі РНБО?Відомого коміка Сергія Сивохо 18 жовтня призначили на посаду радника секретаря Ради нацбезпеки і оборони України. На цій посаді він займатиметься питаннями реінтеграції і відновлення Донбасу. Сивохо є вихідцем з Донецька і до окупації проросійськими бойовиками проживав там із сім'єю.



22 жовтня Сивохо розпочав роботу на новій посаді в РНБО, Він відвідав КПВВ "Новотроїцьке", розташоване у безпосередній близькості до прифронтової зони.