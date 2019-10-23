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      Сивохо йде з шоу-бізнесу через роботу в РНБО

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      Сивохо йде з шоу-бізнесу через роботу в РНБО
      Сивохо йде з шоу-бізнесу через роботу в РНБО / Фото з Facebook

      Гуморист Сергій Сивохо припиняє творчу діяльність та роботу у шоу-бізнесі у зв'язку з тим, що він став радником секретаря Ради національної безпеки і оборони України з питань реінтеграції та відновлення Донбасу.

      Сивохо у Краматорську розповів, що під час роботи в РНБО буде зосереджуватися саме на гуманітарних питаннях, передають "Новости Донбасса". При цьому, він відмовився уточнити коло своїх обов'язків. 

      До теми: Взяти Сивохо радником в РНБО – мудре рішення, – Садовий

      Я ж радник, я буду пропонувати якісь заходи, якісь кроки, може, і в законодавчому, і у виконавчому плані. Буду пропонувати людям, які входять до сфери інтересів РНБО,
      – сказав Сивохо.

      Новопризначений чиновник нагадав, що РНБО об'єднує президента, прем'єр-міністра, а також кервіників МВС, МЗС та СБУ. За його словами, це зручно, що "усі ці люди перебувають в одному місці".

      Сергій Сивохо був креативним продюсером студії "Квартал 95" і тренером в гумористичному проекті "Ліга сміху".

      Як Сивохо опинився у складі РНБО?Відомого коміка Сергія Сивохо 18 жовтня призначили на посаду радника секретаря Ради нацбезпеки і оборони України. На цій посаді він займатиметься питаннями реінтеграції і відновлення Донбасу. Сивохо є вихідцем з Донецька і до окупації проросійськими бойовиками проживав там із сім'єю.

      22 жовтня Сивохо розпочав роботу на новій посаді в РНБО, Він відвідав КПВВ "Новотроїцьке", розташоване у безпосередній близькості до прифронтової зони.

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      Автор: Лія Бонавська
      Теги: Новини України Новини політики РНБО Квартал 95 Війна на Донбасі
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