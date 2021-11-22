Сейчас самопровозглашенный президент Беларуси не хочет говорить с лидером оппозиции. Об этом политик заявил в интервью.

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Путин мне ничего не советовал. Вот я с ним сейчас более часа говорил, и никаких советов с его стороны я не услышал. Я могу параллель провести – как только Путин с Навальным сядут за стол переговоров, я мгновенно со Светланой (Тихановской – 24 канал) начну вести переговоры,

– сказал Лукашенко.

Навальный не оппозиционер, – диктатор

В то же время Лукашенко фактически заявил, что с Тихановской говорить не будет. Ведь он уверен, что Путин никогда не сядет за стол переговоров с Навальным. Диктатор считает оппозиционера "продажным человеком и предателем России".

В Беларуси хотят лишать оппозиционеров гражданства

Представитель белорусского министерства внутренних дел Вячеслав Орловский предложил лишать гражданства оппозиционеров, которые искали убежище за пределами родины. В таком случае люди не смогут вернуться в Беларусь, в свободном порядке, голосовать на выборах, а также участвовать в общественно-политической жизни страны.

Такие предложения Орловского противоречат закону. Ведь конституция Беларуси запрещает лишать гражданства белорусов.