В Министерстве иностранных дел Франции верят, что Путин в вопросе миграционного кризиса может повлиять на Лукашенко, потому что имеет соответствующие рычаги.
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Франция обратилась к России из-за Беларуси
У Владимира Путина очень тесные отношения с Александром Лукашенко, поэтому у него должны быть средства, чтобы действовать и оказывать давление,
– заявил министр Жан-Ив Ле Дриан.
Он надеется, что Путин сможет это сделать – дипломатически или другими способами.
Французский министр отметил, что Россия иногда бывает "невыносимым соседом", но несмотря на это с российской властью необходимо идти "путем диалога".
Жан-Ив Ле Дриан назвал миграционный кризис на польско-белорусской границе "операцией, которую проводит диктатор", а также обвинил Лукашенко в торговле людьми.
Миграционный кризис на границе Беларуси: последние заявления
- Польский премьер-министр Матеуш Моравецкий 21 ноября заявил, что мигранты на польско-белорусской границе являются крупнейшей попыткой Лукашенко и Путина дестабилизировать ситуацию в Европе. Он призвал Евросоюз усилить общий ответ на шантаж миграционной политики Беларуси и энергетический и газовый шантаж России.
- В ВОЗ назвали ситуацию с мигрантами на границе государств "по меньшей мере непростой". Организация намерена мобилизовать силы, чтобы помочь беженцам.