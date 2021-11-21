В Министерстве иностранных дел Франции верят, что Путин в вопросе миграционного кризиса может повлиять на Лукашенко, потому что имеет соответствующие рычаги.

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Франция обратилась к России из-за Беларуси

У Владимира Путина очень тесные отношения с Александром Лукашенко, поэтому у него должны быть средства, чтобы действовать и оказывать давление,

– заявил министр Жан-Ив Ле Дриан.

Он надеется, что Путин сможет это сделать – дипломатически или другими способами.

Французский министр отметил, что Россия иногда бывает "невыносимым соседом", но несмотря на это с российской властью необходимо идти "путем диалога".

Жан-Ив Ле Дриан назвал миграционный кризис на польско-белорусской границе "операцией, которую проводит диктатор", а также обвинил Лукашенко в торговле людьми.

Миграционный кризис на границе Беларуси: последние заявления