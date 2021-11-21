У Міністерстві закордонних справ Франції вірять, що Путін у питанні міграційної кризи може вплинути на Лукашенка, бо має відповідні важелі.
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Франція звернулася до Росії через Білорусь
У Володимира Путіна дуже тісні відносини з Олександром Лукашенком, тому у нього мають бути засоби, щоб діяти та чинити тиск,
– заявив міністр Жан-Ів Ле Дріан.
Він сподівається, що Путін зможе це зробити – дипломатично чи іншими способами.
Французький міністр зазначив, що Росія іноді буває "нестерпним сусідом", але попри це з російською владою необхідно йти "шляхом діалогу".
Жан-Ів Ле Дріан назвав міграційну кризу на польсько-білоруському кордоні "операцією, яку проводить диктатор", а також звинуватив Лукашенка у торгівлі людьми.
Міграційна криза на кордоні Білорусі: останні заяви
- Польський прем'єр-міністр Матеуш Моравецький 21 листопада заявив, що мігранти на польсько-білоруському кордоні є найбільшою спробою Лукашенка та Путіна дестабілізувати ситуацію в Європі. Він закликав Євросоюз посилити спільну відповідь на шантаж міграційної політики Білорусі та енергетичний і газовий шантаж Росії.
- У ВООЗ назвали ситуацію з мігрантами на кордоні держав "щонайменше непростою". Організація має намір мобілізувати сили, аби допомогти біженцям.