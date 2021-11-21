Про це повідомив директор з протидії надзвичайної ситуації Європейського регіонального бюро Всесвітньої організації охорони здоров'я Джеральд Рокеншауб.

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Ситуацію на білорусько-польському кордоні як мінімум можна назвати непростою, вона викликає велике занепокоєння. Біженці скаржилися на здоров'я, у деяких є хронічні захворювання,

– сказав він.

З його слів, ВООЗ вступає в діалог, аби дізнатися, чим може допомогти зі свого боку:

надавати медикаменти, медичні засоби;

діяти у розвитку медичної інфраструктури.

Мігранти не хочуть додому

Джеральд Рокеншауб зазначив, що більшість мігрантів не мають наміру повертатися додому. Однак Всесвітню організацію охорони здоров'я спершу цікавить медичний аспект.

Ми мобілізуємо нашу допомогу в плані надання підтримки медикаментами, міжнародними пакетами з медичною допомогою та предметами гігієни. Працюємо з ООН, ЮНІСЕФ і Червоним Хрестом,

– додав медик.

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