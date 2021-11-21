Об этом сообщил директор по противодействию чрезвычайной ситуации Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения Джеральд Рокеншауб.

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Ситуацию на белорусско-польской границе как минимум можно назвать непростой, она вызывает большое беспокойство. Беженцы жаловались на здоровье, у некоторых есть хронические заболевания,

– сказал он.

По его словам, ВОЗ вступает в диалог, чтобы узнать, чем может помочь со своей стороны:

предоставлять медикаменты, медицинские средства;

действовать в развитии медицинской инфраструктуры.

Мигранты не хотят домой

Джеральд Рокеншауб отметил, что большинство мигрантов не намерены возвращаться домой. Однако Всемирную организацию здравоохранения сперва интересует медицинский аспект.

Мы мобилизуем нашу помощь в плане оказания поддержки медикаментами, международными пакетами с медицинской помощью и предметами гигиены. Работаем с ООН, ЮНИСЕФ и Красным Крестом,

– добавил медик.

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