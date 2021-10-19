Такое предложение озвучил представитель белорусского министерства внутренних дел Вячеслав Орловский. Оппозиционеры, мол, отвернулись от страны.

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Поэтому, по словам Орловского, государство тоже имеет право от них отвернуться. Поэтому оппозиционеры не смогут:

вернуться в Беларусь в свободном порядке;

участвовать в электоральных процессах;

участвовать в общественно-политической жизни страны.

"Люди, которые бежали из нашей страны, ненавидят ее и работают в интересах западных стран, не должны иметь права называться белорусами", – сказал представитель МВД.

Конституция запрещает

Белорусская конституция запрещает лишать белорусов гражданства. Это прописано в 10-й статье главного белорусского закона.

Кстати! Летом белорусский парламент проголосовал за закон, который позволяет властям лишать гражданства тех, кого признали виновными в экстремистских и террористических преступлениях, а также – в призывах к действиям, которой угрожают национальной безопасности.

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