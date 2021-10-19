Такое предложение озвучил представитель белорусского министерства внутренних дел Вячеслав Орловский. Оппозиционеры, мол, отвернулись от страны.
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Поэтому, по словам Орловского, государство тоже имеет право от них отвернуться. Поэтому оппозиционеры не смогут:
- вернуться в Беларусь в свободном порядке;
- участвовать в электоральных процессах;
- участвовать в общественно-политической жизни страны.
"Люди, которые бежали из нашей страны, ненавидят ее и работают в интересах западных стран, не должны иметь права называться белорусами", – сказал представитель МВД.
Конституция запрещает
Белорусская конституция запрещает лишать белорусов гражданства. Это прописано в 10-й статье главного белорусского закона.
Режим Лукашенко против оппозиционеров
- На прошлой неделе Следственный комитет Беларуси открыл новое дело против оппозиционеров Светланы Тихановской и Павла Латушко.
- Им вменяют самовольное присвоение звания или полномочий должностного лица.
- По мнению белорусских следователей, они якобы не имели права создавать альтернативные органы управления за рубежом и вступать в переговоры с иностранными органами власти от имени белорусского народа.
- В декабре 2020 года СКБ обвинил Тихановскую и Латушко в создании экстремистской группировки с целью захвата государственной власти из-за их участия в деятельности Координационного совета белорусской оппозиции.
- Скрываясь от преследований на родине, Латушко был вынужден уехать в сентябре 2020 года в Польше. Тихановская покинула Беларусь раньше – в августе. Она получила политическое убежище в Литве.