Таку пропозицію озвучив представник білоруського міністерства внутрішніх справ В'ячеслав Орловський. Опозиціонери, мовляв, відвернулись від країни.

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Тому, за словами Орловського, держава теж має право від них відвернутись. Відтак опозиціонери не зможуть:

повернутись в Білорусь у вільному порядку;

брати участь в електоральних процесах;

брати участь у суспільно-політичному житті країни.

"Люди, які втекли з нашої країни, ненавидять її і працюють в інтересах західних країн, не повинні мати права називатися білорусами", – сказав представник МВС.

Конституція – забороняє

Білоруська конституція забороняє позбавляти білорусів громадянства. Це прописано в 10-й статті головного білоруського закону.

До речі! Влітку білоруський парламент проголосував за закон, який дозволяє владі позбавляти громадянства тих, кого визнали винними в екстремістських і терористичних злочинах, а також – у закликах до дій, якій загрожують національній безпеці.

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