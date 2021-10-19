Таку пропозицію озвучив представник білоруського міністерства внутрішніх справ В'ячеслав Орловський. Опозиціонери, мовляв, відвернулись від країни.
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Тому, за словами Орловського, держава теж має право від них відвернутись. Відтак опозиціонери не зможуть:
- повернутись в Білорусь у вільному порядку;
- брати участь в електоральних процесах;
- брати участь у суспільно-політичному житті країни.
"Люди, які втекли з нашої країни, ненавидять її і працюють в інтересах західних країн, не повинні мати права називатися білорусами", – сказав представник МВС.
Конституція – забороняє
Білоруська конституція забороняє позбавляти білорусів громадянства. Це прописано в 10-й статті головного білоруського закону.
Режим Лукашенка проти опозиціонерів
- Минулого тижня Слідчий комітет Білорусі відкрив нову справу проти опозиціонерів Світлани Тихановської і Павла Латушка.
- Їм закидають самовільне привласнення звання або повноважень посадової особи.
- На думку білоруських слідчих, вони нібито не мали права створювати альтернативні органи врядування за кордоном і вступати в перемовини з іноземними органами влади від імені білоруського народу.
- У грудні 2020 року СКБ звинуватив Тихановську і Латушка у створенні екстремістського угрупування з метою захоплення державної влади через їхню участь в діяльності Координаційної ради білоруської опозиції.
- Переховуючись від переслідувань на батьківщині, Латушко був змушений виїхати у вересні 2020 року до Польщі. Тихановська залишила Білорусь раніше – у серпні. Вона отримала політичний притулок у Литві.