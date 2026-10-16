Об этом глава заявил на пресс-конференции после встречи с европейскими лидерами.

Что сказал Зеленский о санкциях против России и к чему призвал США?

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что снятие санкций с России стало неожиданностью украинской стороны. В то же время, он обратился к США с призывом помочь защитить критически важную для украинцев инфраструктуру, если Москва не согласится на энергетическое перемирие.

По словам главы государства, Украина предложила прекратить удары по энергетическим объектам и публично поддержала эту идею после заявлений президента США. Зеленский подчеркнул, что отказ России от такого перемирия должен послужить по крайней мере продемонстрировать готовность к деэскалации.

Президент также отметил, что Украина понимает потребности международных партнеров, однако в случае продолжения российских атак на украинскую энергосистему требуются дополнительные средства для защиты критической инфраструктуры. В частности, речь идет о ракетах, которые помогут противодействовать воздушным угрозам.