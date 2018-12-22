"Сюрпризов ждать не приходится": в Крыму рассматривают апелляции касательно пленных моряков

Уже третий день Верховный суд аннексированного Крыма рассматривает апелляции относительно незаконного ареста украинцев. Почти месяц 24 военнослужащих из трех украинских кораблей находятся в неволе российской федерации. Тем временем их родные создали портал через который раненым морякам можно бесплатно присылали письма и открытки.

Апелляцию адвоката Андрея Эйдера относительно незаконного ареста вскоре должен рассмотреть суд.

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Шансов, что ее поддержат нет, ведь предыдущие жалобы по остальным пленным отклонили. Все украинские пленные моряки пробудут в СИЗО до 24 января, однако адвокаты не собираются сдаваться.

Мы все понимаем, что от Верховного суда Крыма никаких сюрпризов ждать не приходится. Это очень надежный орган, туда случайных судей не берут. Все они понимают политическую линию партии. С нашей стороны все, что нужно будет сделать для того, чтобы апелляционные жалобы прослушали – будет сделано, это 100%,

– заверил адвокат Илья Новиков.

Зато родные всячески поддерживают своих героев. Еще накануне они создали и оплатили портал через который раненым морякам можно бесплатно присылали письма и открытки.

Все письма поступят в госпиталь СИЗО "Матросская тишина". Там, вместе с Андреем Эйдером, лежат и Андрей Артеманко и Василий Сорока. У последнего плохо заживает травма руки.

От адвокатов поступила информация, что у сына не работает кисть. Сегодня мы встречались с министром обороны Украины и Великобритании. Говорили о том, что они нам помогут, чтобы ребят обследовали независимые врачи,

– сказал отец раненого моряка Василия Сороки Виталий.

Стоит отметить, что мировое сообщество призвало президента России освободить военнопленных, однако тот уже заявил, что этого делать не собирается, пока будет длиться "суд". Уже 19 захваченных Россией украинских моряков назвали себя военнопленными. А следовательно, согласно нормам Женевской конвенции, судить их не имеют права.

Вчера, 20 декабря, самый молодой военнопленный моряк Андрей Эйдер праздновал свой день рождения. Ему исполнилось 19 лет. Этот день матрос артиллерийского катера "Бердянск" встретил в госпитале СИЗО "Матросская тишина". Со слов его адвокатки Александры Марковой, его травма почти зажила, но настроения нет.

Чтобы поддержать Андрея его младшие братик и сестрички нарисовали военнопленному моряку рисунки.



Семья военнопленного моряка Андрея Эйдера поздравила его с днем рождения

Как украинские моряки попали в российский плен? 25 ноября в Керченском проливе российский пограничный корабль протаранил рейдовый буксир украинских военных. Известно, что 2 украинских военных малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир переходили планово и согласно международным нормам из порта Одессы в порт в Мариуполе.



Однако в России заявили, что украинские военные корабли якобы неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и продолжили движение до Керченского пролива.



Группа украинских кораблей продолжила свой путь до Мариуполя. Однако во время выхода из Керченского пролива российские пограничные судна открыли огонь по украинским кораблям, в результате чего 6 украинских военных моряков получили ранения. Также Россия захватила 2 украинских судна и взяла в плен 24 украинских моряков, которых впоследствии арестовали в оккупированном Крыму и вывезли в московских СИЗО.