Очевидно, Скабеева не рассчитывала, что Украина сможет решить проблему с электроснабжением. Соответствующее видео с разочарованиями пропагандистки уже обнародовали в сети, информирует 24 Канал.

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Скабеева почти со слезами заявила, что в Украине не выключают свет

Пропагандистка чуть ли не со слезами на глазах констатировала тот факт, что в Киеве уже давно нет проблем с электричеством и украинцы не сидят без света. Вся студия слушала ее с грустными лицами.

Скабеева считает, что эта ситуация должна испортить настроение россиянам.

К сожалению, хотя я не хочу никому портить настроение, но все прекрасно знают, что в украинской столице практически не бывает перебоев с электричеством, украинцы не сидят без света в последнее время. Самый длинный блэкаут длился, по информации того же Кличко, 10 часов,

– пробормотала поклонница Кремля.

К тому же Скабеева поняла, что Украину не удастся сломать и у России не получается заставить наших людей страдать.

"Все американские пропагандисты указывают на то, что не выходит заставить, или мы не ставим в последнее время целью заставить всех страдать в Украине", – добавила пропагандистка.

Во время своей многострадальной речи лицо у Скабеевой, как и у всех присутствующих в студии, было очень расстроеное. И это не удивительно, поскольку сначала пропагандисты кричали, что "легко" заставят страдать украинцев, оставят нас без света, газа и воды. Но украинский народ – непобедим, и террористы могут только плакаться в углу и сдаться.

Жалобы Скабеевой из-за света в Украине: смотрите видео

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