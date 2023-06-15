Круиз Скабеевой по Беларуси прокомментировала ведущая 24 Канала Ирина Узлова. Также она подсказала пропагандистке кратчайший путь в Киев.

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Российским пропагандистам и приспешникам диктатора Владимира Путина уже давно пора признать поражение кремлевского режима. Однако они из последних сил продолжают имитировать якобы "все идет по плану".

Много перспектив для пропагандистов

Так, путинская марионетка Скабеева решила немного отвлечь внимание россиян от пессимистических новостей о своей стране и уехала в Беларусь. Она не долго выбирала куда уехать, все стабильно и предсказуемо. К счастью, в мире совсем мало стран, в которые могут поехать россияне.

Главная пропагандистка якобы побывала на белорусской границе и сделала вывод, что "враг не пройдет". Скабеева, нарядившись в бронежилет и каску, сфотографировалась на фоне белорусских берез и маленького забора. Видимо, его имела в виду путинская пропагандистка, когда говорила о надежно защищенной границе.

"В 200 километрах от Киева. Скоро", – подписала фотографию со своей незабываемой поездки за границу Скабеева.

У нее есть несколько вариантов быстро и оперативно доехать к украинской столице.

В Киев разве что в черном полиэтиленовом пакете,

– сказала ведущая 24 Канала.

К тому же в Киеве российскую пропагандистку ждет увлекательное путешествие в тюрьму, а оттуда прямым рейсом на суд в Гаагу. В Украине для Скабеевой и всех ее коллег открывается много перспектив. В частности, прямое авиасообщение в Нидерланды, где их уже заждалась тюремная камера.

Как пропагандистке Скабеевой быстро доехать до Киева: смотрите видео

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