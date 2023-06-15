Круїз Скабєєвої по Білорусі прокоментувала ведуча 24 Каналу Ірина Узлова. Також вона підказала пропагандистці найкоротший шлях до Києва.
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Російським пропагандистам та поплічникам диктатора Владіміра Путіна вже давно пора визнати поразку кремлівського режиму. Однак вони з останніх сил продовжують імітувати нібито "все йде за планом".
Багато перспектив для пропагандистів
Так, путінська маріонетка Скабєєва вирішила трішки відвернути увагу росіян від песимістичних новин про свою країну й поїхала до Білорусі. Вона не довго обирала куди поїхати, все стабільно й передбачувано. На щастя, у світі зовсім мало країн, до яких можуть поїхати росіяни.
Головна пропагандистка нібито побувала на білоруському кордоні й зробила висновок, що "ворог не пройде". Скабєєва, нарядившись у бронежилет й каску, сфотографуватись на фоні білоруських беріз й маленького паркана. Мабуть, його мала на увазі путінська посіпака, коли говорила про надійно захищений кордон.
"За 200 кілометрів до Києва. Скоро", – підписала світлину зі своєї незабутньої подорожі за кордон Скабєєва.
У неї є декілька варіантів швидко й оперативно доїхати до української столиці.
До Києва хіба у чорному поліетиленовому пакеті,
– сказала ведуча 24 Каналу.
До того ж у Києві на російську пропагандистку чекає захоплива подорож до в'язниці, а звідти прямим рейсом на суд у Гаагу. В Україні для Скабєєвої й всіх її колег відкривається багато перспектив. Зокрема, пряме авіасполучення до Нідерландів, де на них вже зачекалась тюремна камера.
Як пропагандистці Скабєєвій швидко доїхати до Києва: дивіться відео
Останні нісенітниці від російських пропагандистів
- 13 червня Путін зустрівся з "воєнкорами", яким знову наговорив маячні про Україну. Він заявив, що Росія нібито "десятиліттями годувала Україну", але буцімто "за часів Ющенка почалися державні перевороти".
- Путінська маріонетка Соловйов вигадав черговий невдалий анекдот, що буцімто США надає військову допомогу Україні тільки через те, що наша держава начебто ще перед президентськими виборами у Штатах "дала хабар" Джо Байдену.
- Пропагандистка Маргарита Симоньян прославилася пікантною посилкою. На її адресу прийшла секс-іграшка, яку Симоньян намагалася видати за вибухівку і зчинила справжній галас.