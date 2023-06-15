Круїз Скабєєвої по Білорусі прокоментувала ведуча 24 Каналу Ірина Узлова. Також вона підказала пропагандистці найкоротший шлях до Києва.

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Російським пропагандистам та поплічникам диктатора Владіміра Путіна вже давно пора визнати поразку кремлівського режиму. Однак вони з останніх сил продовжують імітувати нібито "все йде за планом".

Багато перспектив для пропагандистів

Так, путінська маріонетка Скабєєва вирішила трішки відвернути увагу росіян від песимістичних новин про свою країну й поїхала до Білорусі. Вона не довго обирала куди поїхати, все стабільно й передбачувано. На щастя, у світі зовсім мало країн, до яких можуть поїхати росіяни.

Головна пропагандистка нібито побувала на білоруському кордоні й зробила висновок, що "ворог не пройде". Скабєєва, нарядившись у бронежилет й каску, сфотографуватись на фоні білоруських беріз й маленького паркана. Мабуть, його мала на увазі путінська посіпака, коли говорила про надійно захищений кордон.

"За 200 кілометрів до Києва. Скоро", – підписала світлину зі своєї незабутньої подорожі за кордон Скабєєва.

У неї є декілька варіантів швидко й оперативно доїхати до української столиці.

До Києва хіба у чорному поліетиленовому пакеті,

– сказала ведуча 24 Каналу.

До того ж у Києві на російську пропагандистку чекає захоплива подорож до в'язниці, а звідти прямим рейсом на суд у Гаагу. В Україні для Скабєєвої й всіх її колег відкривається багато перспектив. Зокрема, пряме авіасполучення до Нідерландів, де на них вже зачекалась тюремна камера.

Як пропагандистці Скабєєвій швидко доїхати до Києва: дивіться відео

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