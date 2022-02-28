Скабеева и Песков: ЕС наложил мощные санкции на рупоры и кошельки Кремля

Евросоюз наложил мощные санкции на рупоры и кошельки Кремля. В санкционном списке оказались Ольга Скабеева и Дмитрий Песков.

Санкции ввели после вторжения России в Украину в ночь на 24 февраля.

Важно Anonymous обещают разорить счета россиян и направить их Украине

Ограничения были наложены на главных пропагандистов Кремля, а также ряд политиков. Под санкции попали Дмитрий Песков, Ольга Скабеева, Антон Красовский, Сергей Ролдугин, Алишер Усманов и еще 20 россиян.

Добавим, что международные партнеры Украины уже готовят четвертый пакет экономических санкций против России. Она становится все более изолированной. Как сказал экономист и специалист Экономической экспертной платформы Олег Гетман, россияне обеднели примерно в 2 раза.

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