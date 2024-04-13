Кроме этого, украинский глава отметил, что контрнаступление будет успешнее, чем летом 2023 года, что не могло не напугать путинский режим. В частности “рупор” Кремля Ольга Скабеева, пользуясь привычной практикой, взялась перекручивать слова президента Украины, передает 24 Канал.

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Что сказала пропагандистка

Традиционно Скабеева начала убеждать, что власть в Украине незаконная, а в президентском кресле якобы сидит наркоман. В такие небылицы не верит никто, однако пропагандисты почему-то их продолжают.

Далее Скабеева перешла к словам Зеленского, которые полностью перекрутила и подала в выгодный для себя способ. Она настаивала, что план контрнаступления заключается в том, что Украина должна просто "поверить в успех, потому что другой альтернативы якобы нет".

Пропагандистка не останавливалась и еще много говорила о западном оружии и деньгах. Наверное, не может смириться с тем, что Украину поддерживает весь мир, а на Россию только накладывают новые и новые санкции.

Отдельно Скабеева вспомнила о болезненной для Кремля теме – переговорах. Она удивилась, почему Украина до сих пор на них не согласилась, наверное, "забыла" обо всех преступлениях оккупантов и твердой позиции Украины – не садиться за стол переговоров, пока Россия не выполнит всех условий.

Далее Скабеева фантазировала о Харькове и получении TAURUS от Германии. Она даже не отрицала, что Украина не отдаст Харьков, а потом цинично добавила, что город якобы не имеет стратегического значения для Украины. Относительно оружия, то пыталась успокоить россиян, якобы дальнобойных ракет нам не дадут.

Какая же черн*ротая тв*рина. Когда она говорит о том, что Харьков потерял для нас стратегическое значение, то хочется посетить ее в студии и что-то сделать. Ведь российские оккупанты ежедневно обстреливают город, используют баллистику, все ракеты С-300, КАБы, поэтому не знаю, что будет делать дальше Россия, но нам надо защитить Харьков. Потому что захватить город врагу не удастся, а разрушить его – он может,

– прокомментировала ведущая 24 канала Анастасия Норицына.

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