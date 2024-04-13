Кроме этого, украинский глава отметил, что контрнаступление будет успешнее, чем летом 2023 года, что не могло не напугать путинский режим. В частности “рупор” Кремля Ольга Скабеева, пользуясь привычной практикой, взялась перекручивать слова президента Украины, передает 24 Канал.
Смотрите также В разгар войны: на Каннском кинофестивале покажут фильм россиянина
Что сказала пропагандистка
Традиционно Скабеева начала убеждать, что власть в Украине незаконная, а в президентском кресле якобы сидит наркоман. В такие небылицы не верит никто, однако пропагандисты почему-то их продолжают.
Далее Скабеева перешла к словам Зеленского, которые полностью перекрутила и подала в выгодный для себя способ. Она настаивала, что план контрнаступления заключается в том, что Украина должна просто "поверить в успех, потому что другой альтернативы якобы нет".
Пропагандистка не останавливалась и еще много говорила о западном оружии и деньгах. Наверное, не может смириться с тем, что Украину поддерживает весь мир, а на Россию только накладывают новые и новые санкции.
Отдельно Скабеева вспомнила о болезненной для Кремля теме – переговорах. Она удивилась, почему Украина до сих пор на них не согласилась, наверное, "забыла" обо всех преступлениях оккупантов и твердой позиции Украины – не садиться за стол переговоров, пока Россия не выполнит всех условий.
Далее Скабеева фантазировала о Харькове и получении TAURUS от Германии. Она даже не отрицала, что Украина не отдаст Харьков, а потом цинично добавила, что город якобы не имеет стратегического значения для Украины. Относительно оружия, то пыталась успокоить россиян, якобы дальнобойных ракет нам не дадут.
Какая же черн*ротая тв*рина. Когда она говорит о том, что Харьков потерял для нас стратегическое значение, то хочется посетить ее в студии и что-то сделать. Ведь российские оккупанты ежедневно обстреливают город, используют баллистику, все ракеты С-300, КАБы, поэтому не знаю, что будет делать дальше Россия, но нам надо защитить Харьков. Потому что захватить город врагу не удастся, а разрушить его – он может,
– прокомментировала ведущая 24 канала Анастасия Норицына.
Российская пропаганда: последние новости
- Экс-регионал Олег Царев и пропагандистка Ольга Скабеева поссорились в прямом эфире. Неожиданно, но темой перепалки стала война в Украине. Царев взялся убеждать, что надо делать все, чтобы украинцы полюбили россиян. Зато Скабеева сказала, что в Украине нет друзей для России.
- В Москве взорвали автомобиль предателя Василия Прозорова, который еще в 2014 году перешел на сторону врага. Перед тем он работал в Киеве в СБУ и сливал информацию России. Накануне подрыва мужчина дал интервью в котором рассказал, как и когда решил "утопить украинские регионы в крови".
- Пропагандистка Маргарита Симоньян сообщила о "таинственном исчезновении" гражданина США, который перешел на сторону так называемой "ДНР". Он "исчез" сразу после обстрела, когда якобы пошел оказывать помощь раненым. В ряды террористов мужчина присоединился еще в 2014 году, получил российское гражданство и снимал репортажи для "американской аудитории".