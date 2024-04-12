Интересно, что американец, который добровольно присоединился к так называемой "ДНР" исчез после обстрела Донецка. Российские пропагандисты сообщают, что после "прилета" он якобы решил помочь раненым, но перестал выходить на связь.
Читайте также "А нам что?": в России растет недовольство из-за присоединения новых территорий
Об "исчезновении" Бентли написала даже главный редактор федерального пропагандистского телеканала Russia Today Маргарита Симоньян.
В Донецке исчез Рассел Бентли с позывным "Техас", который сотрудничает с нашим Sputnik,
– сообщила пропагандистка.
По данным россиян, американец добровольно присоединился к так называемой "ДНР" в 2014 году и снимал репортажи "в основном для американской аудитории". Также Бентли получил российское гражданство.
СМИ также сообщают, что он использовал краудфандинговые платформы для финансирования своего участия в войне.
"Таинственное исчезновение"
Рассела Бентли якобы видели в последний раз видели 8 апреля. Тогда он с женой приехал в Петровский район Донецка и был неподалеку от места, которое попало под обстрел. Там он якобы поехал узнать, не нужна ли его помощь раненым.
Его жена рассказала, что на месте нашла только его машину, в которой лежали бейсболка, очки и разбитый телефон.
Бентли даже успели объявить в розыск.
Какая ситуация сейчас в Донецкой области
- По данным Генштаба, в течение 11 апреля оккупанты активно пытались прорвать оборону ВСУ на Новопавловском и Бахмутском направлениях. Украинские военные отбили вражеские атаки на Авдеевском направлении. Атаковал противник и на Ореховском направлении.
- Сейчас украинские войска находятся в максимальной боевой готовности на Горловском направлении. По словам бойца ВСУ Евгения Иевлева, в течение трех дней враг существенно увеличил активность своих разведывательных БПЛА. В то же время, аэроразведка украинской армии не видит, чтобы захватчики подтягивали личный состав или технику.
- В течение четверга украинские защитники ликвидировали 840 оккупантов. Всего с начала полномасштабной войны Россия потеряла более 451 тысячи своих военных.