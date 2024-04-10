Российский оппозиционный политтехнолог Аббас Галлямов рассказал 24 Каналу, что такая тенденция уже давно началась. За день до начала полномасштабного вторжения кремлевская власть объявила эвакуацию из так называемых "ДНР" и "ЛНР", начала показывать по телевизору беженцев в автобусах, которых везли в Ростов и Краснодар. После этого чаты взорвались.

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"Я сразу зашел в ростовский паблик и начал читать, что пишут. Там был просто взрыв, недовольство: "А нам что?". Они также писали, что "еще в 2014 – 2015 годах их сюда привезли. Мы думали, что они бедные и несчастные, а они получили большие компенсации. На нашу работу идти не захотели, потому что низкие зарплаты, поэтому забрали деньги и обратно уехали в Донецк и Луганск". И было много похожих сообщений", – сказал Галлямов.

Российское общество завидует жителям так называемых "ЛНР" и "ДНР". Россияне считают, что люди с оккупированных территорий стали "любимцами" российской власти, одновременно им ничего не перепадает. Когда пропаганда демонстрирует, что построит что-то, например, в Крыму, это работает на недовольство населения в глубинках России. Это один из факторов, который приводит к увеличению протестных настроений и падению популярности Кремля. Происходит эрозия. Возмущение несправедливым распределением ресурсов, что "любимцам все, а нам ничего" каждый раз растет.

Все началось с 2014 года

Аббас Галлямов вспомнил, что после теракта в "Крокус Сити Холле", когда родственникам погибших начали выплачивать миллионные компенсации, в пабликах Белгородщины также начали массово возмущаться. Жители жаловались, что о них забыли. Хотя они уже несколько месяцев не знают, выживут ли, что будет с имуществом, потому что постоянно раздаются взрывы.

Писали: "Нам шиш с маком, а им вот сколько выделили. Это потому, что москвичи люди первого сорта, а мы, провинциалы – второго?". По любому поводу появляется зависть. Это признак того, что перестает работать властный дискурс, мол, "объединились как один народ, а Путин со слезами на глазах рассказывает, как россияне поддержали присоединение "ЛДНР"". Ничего на самом деле не поддержали,

– подчеркнул российский оппозиционный политтехнолог.

Российская аналитическая служба "Левада-Центр" еще с оккупации Россией Крыма, частей Луганской и Донецкой областей измеряет отношение россиян к жителям новых территорий. По их данным, на пике "крымской эйфории" почти 50% российского общества поддерживали присоединение полуострова. Начиная с 2014 года, эта цифра постепенно снижалась, а в последние годы остановилась на отметке 26%.

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