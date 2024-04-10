Російський опозиційний політтехнолог Аббас Галлямов розповів 24 Каналу, що така тенденція вже давно розпочалася. За день до початку повномасштабного вторгнення кремлівська влада оголосила евакуацію з так званих "ДНР" та "ЛНР", почала показувати по телевізору біженців в автобусах, яких везли в Ростов і Краснодар. Після цього чати вибухнули.

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"Я одразу зайшов у ростовський паблік й почав читати, що пишуть. Там був просто вибух, невдоволення: "А нам що?". Вони також писали, що "ще у 2014 – 2015 роках їх сюди привезли. Ми думали, що вони бідні й нещасні, а вони отримали великі компенсації. На нашу роботу йти не захотіли, бо низькі зарплати, тому забрали гроші й назад поїхали в Донецьк та Луганськ". І було багато схожих повідомлень", – сказав Галлямов.

Російське суспільство заздрить жителям так званих "ЛНР" та "ДНР". Росіяни вважають, що люди з окупованих територій стали "улюбленцями" російської влади, водночас їм нічого не перепадає. Коли пропаганда демонструє, що побудує щось, приміром, у Криму, це працює на невдоволення населення в глибинках Росії. Це один з факторів, який призводить до збільшення протестних настроїв та падіння популярності Кремля. Відбувається ерозія. Обурення несправедливим розподілом ресурсів, що "улюбленцям все, а нам нічого" щоразу зростає.

Усе почалося з 2014 року

Аббас Галлямов пригадав, що після теракту у "Крокус Сіті Холі", коли родичам загиблих почали виплачувати мільйонні компенсації, у пабліках Бєлгородщини також почали масово обурюватися. Жителі скаржилися, що про них забули. Хоч вони вже кілька місяців не знають, чи виживуть, що буде з майном, бо постійно лунають вибухи.

Писали: "Нам дуля з маком, а їм ось скільки виділили. Це тому, що москвичі люди першого сорту, а ми, провінціали – другого?". З будь-якого приводу з'являється заздрість. Це ознака того, що перестає працювати владний дискурс, мовляв, "об'єдналися як один народ, а Путін зі сльозами на очах розповідає, як росіяни підтримали приєднання "ЛДНР"". Нічого насправді не підтримали,

– підкреслив російський опозиційний політтехнолог.

Російська аналітична служба "Левада-Центр" ще з окупації Росією Криму, частин Луганської та Донецької областей вимірює відношення росіян до жителів нових територій. За їхніми даними, на піку "кримської ейфорії" майже 50% російського суспільства підтримували приєднання півострова. Починаючи з 2014 року, ця цифра поступово знижувалася, а в останні роки зупинилася на позначці 26%.

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