Так экс-регионал заявил, что, мол, надо делать россиянам, чтобы "украинцы их полюбили", информирует 24 Канал. По мнению Царева, война якобы "мало чем отличается от избирательной кампании".

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Он убежден, что якобы "стоит обращаться к населению, солдатам и менять мнение".

Вам может быть странно, но холодильник всегда побеждает телевизор. Люди должны понимать, что присоединившись к России, будет выгоднее жить. Спокойнее, сытнее, обеспеченнее. 10 лет им говорили совсем другое. Если мы это будем говорить, сопротивления на фронте будет значительно меньше,

– нафантазировал Олег Царев.

Вероятно, экс-парламентарий забыл, что именно россияне, когда началось полномасштабное вторжение, были шокированы уровнем жизни украинцев. Враг тогда вывозил с временно оккупированных территории Украины, в частности, ювелирные изделия, женское белье, носки и бытовую технику. К тому же россиян изрядно удивило наличие в украинских домах туалетов и ванных комнат, поэтому они прихватывали с собой в Россию и унитазы.

Скабеева противоречит сама себе

Предатель Украины Царев добавил, что россияне якобы идут "освобождать" своих "соотечественников". Между тем Ольга Скабеева заявила, что они откатываются к началу так называемой "спецоперации" и начинают с теми же тезисами обращаться к жителям Украины.

"Но там нет друзей у России. Там закончились друзья для России. И не надо питать иллюзий. Мы освобождаем население, которое дружественным образом относится к России. Отодвигаем НАТО от российской границы", – сказала российская пропагандистка.

В ответ Царев заявил, что она противоречит сама же себе. То есть Скабеева сначала заявила, что в Украине "нет друзей у России", но россияне идут "освобождать тех, кто дружественно относится к России". Впрочем, стоит отметить, что в украинском государстве нет друзей для врага.

Также пропагандистка заявила, что они идут якобы "отодвигать границы НАТО". Однако, Альянс с начала полномасштабного вторжения России в Украину стал для оккупантов только ближе. С тех пор к блоку присоединилась Швеция и Финляндия. Последняя – имеет сухопутную границу с Россией.

К тому же страна-агрессор становится ближе к Польше, которая является страной Альянса, если захватывает территорию Украины. Между тем другой российский эксперт заявил, что значительная часть украинского общества люто ненавидит россиян.

Мы не осознаем все-таки насколько значительная часть украинского общества люто нас ненавидит. Понимаете? Там миллионы людей, для которых смысл существования – нам отомстить,

– добавил пропагандист.

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