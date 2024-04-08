Интервью пилота F-16 Дэна Хэмптона, которое он дал 24 каналу, не на шутку испугало пропагандиста Владимира Соловьева. Он сразу записал видео, пытаясь убедить россиян будто оккупанты смогут со всем справиться, поэтому бояться не надо.

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Что именно напугало Соловьева

Сначала "рупор" Кремля описал боевой путь американского пилота. Вспомнил о его участии в войнах в Персидском заливе, Косово и Ираке. Соловьев даже был вынужден признать, что Дэна Хэмптона считают самым результативным пилотом F-16.

Замкнулся круг. Теперь мы смотрим на пропагандистов, которые смотрят на нас, когда мы также смотрим на них,

– прокомментировала ведущая 24 Канала Ольга Билан.

Но больше всего пропагандиста испугали слова Дэна Хэмптона о готовности защищать украинское небо во время войны, которую начала Россия. Более того, кроме него есть небольшая группа других пилотов, которые также готовы это делать.

За такую позицию господина Хэмптона надо только поблагодарить, а Соловьеву не осталось ничего, как снова прибегнуть к традиционной тактике России и начать запугивать. Наверное, пропагандист до сих пор думает, что в его слова еще кто-то поверит.

Нашим ребятам будет интересно проверить насколько российские самолеты лучше и что представляют собой расхваленные американские асы,

– цинично сказал Соловьев.

Поэтому осталось недолго ждать, когда пропагандист сам увидит, как американские истребители справляются с российским ломом и очищают от него украинское небо. Уверены, это его точно удивит.

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