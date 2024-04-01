Американский пилот F-16 Дэн Хэмптон рассказал 24 Каналу, что заявление о "красных линиях" озвучил представитель Министерства обороны США Патрик Райдер. Поэтому стоит учитывать то, что генерал Райдер является офицером по связям с общественностью, а не боевым военнослужащим.

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Могут ли F-16 использовать для ударов по России

"Я думаю, если Украина получит F-16, то может использовать их как угодно. Генерал Райдер, несмотря на все мое уважение, является офицером по связям с общественностью. Он не боевой офицер. Поэтому его разговоры о "красных линиях" – это немного смешно, особенно в этом контексте", – заметил американский пилот F-16.

Он привел пример другой военной помощи, которую передают Украине. Например, наше государство получит артиллерийские снаряды из Чехии, а также другие вещи из Франции, Великобритании, США, Нидерландов и многих других стран. Тогда возникают вопросы, разве эту технику и оружие можно использовать только в пределах Украины? Это очень сомнительно.

Что касается России, то она получает помощь из Северной Кореи, Китая, Индии. Разве они ограничивают их использование внутри своей страны, так сказать, ради международных отношений? Это бессмысленное понятие. Вы можете использовать самолеты и оружие так, как вам нужно,

– подчеркнул Дэн Хэмптон.

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