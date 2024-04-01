Представитель Воздушных сил ВСУ Илья Евлаш сказал 24 Каналу, что эти средства будут потрачены на комплекс мероприятий по обслуживанию истребителей F-16. В частности на подготовку инфраструктуры, обучение пилотов и тому подобное.
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Это засекреченная информация
Решение о расходовании этих средств будут принимать компетентные лица, учитывая потребности.
Для Украины это новый вид самолетов. Мы не имеем соответствующей производственной базы, которая бы позволяла нам самостоятельно изготавливать детали к F-16. Нам нужно развивать инфраструктуру в сотрудничестве с нашими партнерами,
– объяснил представитель Воздушных сил.
Пока неизвестно, с каким оборудованием мы получим истребители F-16. Однако, по его словам, один из главных элементов этих самолетов – радар, который позволяет фиксировать, захватывать цели.
Самолеты, которые сейчас имеем на вооружении, в частности Су-27, морально устарели. Им довольно трудно заходить на цель, захватывать ее. Радар – это "мозг" самолета, который будет помогать в сбивании целей, в отражении воздушного нападения и нанесении ударов по авиации,
– объяснил Евлаш.
Каждый самолет, как отметил он, применяется под определенную цель. В частности есть самолеты, которые будут непосредственно вести воздушные баталии, другие – наносить удары по местам скопления противника, по их базах, наземным средствам поражения и т. д.
"Какие самолеты на какие цели будут распределяться – это грифованная информация. Однако когда самолеты непосредственно будут поступать в Украину, все эти средства будут умело и правильно распределены в соответствии с насущной необходимостью. Поскольку война постоянно меняется, мы будем адаптироваться к текущей ситуации", – заметил он.
Что известно о предоставлении Украине F-16
- Дания намерена первой передать нашей стране истребители. По словам Министра иностранных дел Ларса Люкке Расмуссена, первые 6 самолетов Киев должен получить летом 2024 года. Он отметил, что этот процесс проходит по графику.
- Также Нидерланды выделяют более 150 миллионов евро. Эти средства пойдут на закупку при Воздушных силах ВСУ боеприпасов класса "воздух-земля", которые будут применены на истребителях F-16. Об этом заявила министр обороны страны Кайса Оллонгрен, добавив, что Нидерланды также направят более 200 миллионов евро на покупку беспилотников для Украины.
- Вместе с тем в конце марта 10 украинских пилотов закончили обучение на F-16 в Великобритании. Наши летчики овладели базовой летной, наземной и языковой подготовкой. Следующий шаг – эти 10 пилотов должны пройти продвинутую летную подготовку во французских Военно-воздушных силах. После этого они будут заниматься тренировками на западных истребителях F-16.