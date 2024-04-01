Речник Повітряних сил ЗСУ Ілля Євлаш сказав 24 Каналу, що ці кошти будуть витрачені на комплекс заходів щодо обслуговування винищувачів F-16. Зокрема на підготовку інфраструктури, навчання пілотів тощо.

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Це грифована інформація

Рішення щодо витрат цих коштів будуть ухвалювати компетентні особи, з огляду на потреби.

Для України це новий вид літаків. Ми не маємо відповідної виробничої бази, яка б дозволяла нам самостійно виготовляти деталі до F-16. Нам потрібно розбудовувати інфраструктуру у співпраці з нашими партнерами,

– пояснив речник Повітряних сил.

Наразі невідомо, з яким устаткуванням ми отримаємо винищувачі F-16. Проте, за його словами, один з найголовніших елементів цих літаків – радар, який дозволяє фіксувати, захоплювати цілі.

Літаки, які зараз маємо на озброєнні, зокрема Су-27, є морально застарілими. Їм доволі важко заходити на ціль, захоплювати її. Радар – це "мозок" літака, який допомагатиме в збитті цілей, у відбитті повітряного нападу та завданні ударів по авіації,

– пояснив Євлаш.

Кожен літак, як зазначив він, застосовується під певну ціль. Зокрема є літаки, які будуть безпосередньо вести повітряні баталії, інші – завдавати ударів по місцях скупчення противника, по їхніх базах, по наземних засобах ураження тощо.

"Які літаки на які цілі будуть розподілятися – це грифована інформація. Однак коли літаки безпосередньо будуть надходити в Україну, всі ці засоби будуть вміло та правильно розподілені відповідно до нагальної потреби. Оскільки війна постійно змінюється, ми будемо адаптуватися до поточної ситуації", – зауважив він.

Що відомо про надання Україні F-16