Рассматривая воздушные суда, стоит учитывать не их общий рейтинг, а на ресурсы, которые есть у Украины. Такое мнение 24 Каналу высказал эксперт по авиации Константин Криволап, добавив, что самолеты Gripen, как и F-16 могут выполнять важные функции.
Читайте также Нидерланды предоставляют Украине 350 миллионов евро на закупку боеприпасов для F-16 и беспилотники
Для чего нам нужны Gripen
По словам эксперта, эти истребители можно поставить на второе место после американских самолетов, учитывая ресурсы, которые мы имеем.
F-16 больше всего нам подходит. Gripen – на втором месте. Кроме этого, самолеты Швеции могли бы решить серьезную проблему – проблему использования ракет Storm Shadow, SCALP EG и, надеюсь, TAURUS, если Германия решится нам их передать,
– рассказал Константин Криволап.
Он добавил, что Gripen создан именно под такие системы, а F-16 для этого еще надо настраивать. Он немного меньше, чем F-16, но в то же время очень мощный, ведь может взять практически ту же нагрузку. Говорится об около 7 тоннах. Несмотря на то, что сам Gripen весит почти 20.
К тому же этот самолет прост в аэродромном обслуживании. То есть он может просто сесть на автобан, туда подъедет специальная машина, специалисты его быстро осмотрят и он полетит дальше.
Например, F-16 надо обслуживать на аэродроме. Но с другой стороны, если с Gripen что-то случится, то его надо вести на завод в Швецию, потому что разветвленной системы ремонта по всей Европе, как F-16, он не имеет,
– отметил эксперт по авиации.
Однако этот истребитель хорош в маневрах, вооружении, ведь может нести все то же, что и американские самолеты, но также имеет дополнительно европейские системы вооружения.
Однако стоит учитывать тот факт, что для нашей военной инфраструктуры будет непросто освоить сразу два самолета. С другой стороны, вероятно, это придется делать, чтобы иметь возможность доставить к местам поражения ракеты Storm Shadow, SCALP-EG и, надеемся, TAURUS.
Последние новости о самолетах F-16
- Украина уже в этом году ожидает получения американских истребителей, что не может не пугать россиян. Так Владимир Путин сказал, что F-16 якобы будут нести ядерное оружие, поэтому Россия вынуждена реагировать. Он не отрицает возможность бить по аэродромам стран НАТО, если там будут стоять эти истребители.
- Глава МИД Дмитрий Кулеба отметил, что переход от советских самолетов на западные – очень непростой. Кроме обучения пилотов, нужно полностью изменить инфраструктуру, логистику, овладеть другой философией боя. Несмотря на это, первые самолеты могут быть в Украине уже летом 2024 года.
- В Дании подтвердили, что готовятся передать 6 истребителей этим летом. В МИД страны добавили, что в этом смысле они работают быстрее, чем партнеры. В общем Дания должна предоставить нам 19 F-16.