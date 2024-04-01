Американський пілот F-16 Ден Гемптон розповів 24 Каналу, що заяву про "червоні лінії" озвучив речник Міністерства оборони США Патрік Райдер. Тому варто зважати на те, що генерал Райдер є офіцером зі зв'язків з громадськістю, а не бойовим військовослужбовцем.

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"Я думаю, якщо Україна отримає F-16, то може використовувати їх як завгодно. Генерал Райдер, попри всю мою повагу, є офіцером зі зв'язків з громадськістю. Він не бойовий офіцер. Тож його розмови про "червоні лінії" – це трохи смішно, особливо в цьому контексті", – зауважив американський пілот F-16.

Він навів приклад іншої військової допомоги, яку передають Україні. Наприклад, наша держава отримає артилерійські снаряди з Чехії, а також інші речі з Франції, Великої Британії, США, Нідерландів і багатьох інших країн. Тоді виникають питання, хіба цю техніку й зброю можна використовувати тільки в межах України? Це дуже сумнівно.

Щодо Росії, то вона отримує допомогу з Північної Кореї, Китаю, Індії. Хіба вони обмежують їхнє використання всередині своєї країни, так би мовити, заради міжнародних відносин? Це безглузде поняття. Ви можете використовувати літаки й зброю так, як вам потрібно,

– підкреслив Ден Гемптон.

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