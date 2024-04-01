Американський пілот F-16 Ден Гемптон розповів 24 Каналу, що заяву про "червоні лінії" озвучив речник Міністерства оборони США Патрік Райдер. Тому варто зважати на те, що генерал Райдер є офіцером зі зв'язків з громадськістю, а не бойовим військовослужбовцем.
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Чи можуть F-16 використати для ударів по Росії
"Я думаю, якщо Україна отримає F-16, то може використовувати їх як завгодно. Генерал Райдер, попри всю мою повагу, є офіцером зі зв'язків з громадськістю. Він не бойовий офіцер. Тож його розмови про "червоні лінії" – це трохи смішно, особливо в цьому контексті", – зауважив американський пілот F-16.
Він навів приклад іншої військової допомоги, яку передають Україні. Наприклад, наша держава отримає артилерійські снаряди з Чехії, а також інші речі з Франції, Великої Британії, США, Нідерландів і багатьох інших країн. Тоді виникають питання, хіба цю техніку й зброю можна використовувати тільки в межах України? Це дуже сумнівно.
Щодо Росії, то вона отримує допомогу з Північної Кореї, Китаю, Індії. Хіба вони обмежують їхнє використання всередині своєї країни, так би мовити, заради міжнародних відносин? Це безглузде поняття. Ви можете використовувати літаки й зброю так, як вам потрібно,
– підкреслив Ден Гемптон.
Україна отримає винищувачі F-16: останні новини
- Бельгія надасть Україні пакет допомоги для експлуатації літаків. У Повітряних силах повідомили, що ці кошти потрібні для підготовки інфраструктури, навчання пілотів. Оскільки мовиться про абсолютно новий тип літаків, то також потрібно створити базу з виробництва деталей для F-16.
- Перехід на західний тип літаків – досить складна справа. Українські пілоти добре засвоюють підготовку, але крім цього передбачені інші зміни. Наприклад, важливим є тренування технічного складу, інженерів, підготовка логістики та загалом зміна філософії повітряного бою.
- Перші винищувачі можуть потрапити в Україну вже влітку 2024 року. Про це повідомили у Данії. Країна готується відправити 6 своїх літаків. В МЗС Данії зазначили, що все відбувається згідно з графіками, а перші F-16, ймовірно, будуть для української протиповітряної оборони.