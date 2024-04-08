Інтерв'ю пілота F-16 Дена Гемптона, яке він дав 24 Каналу, не на жарт злякало пропагандиста Владіміра Соловйова. Він одразу записав відео, намагаючись переконати росіян буцімто окупанти зможуть з усім впоратися, тому боятися не треба.
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Що саме налякало Соловйова
Спершу "рупор" Кремля описав бойовий шлях американського пілота. Згадав про його участь у війнах у Перській затоці, Косово та Іраку. Соловйов навіть був змушений визнати, що Дена Гемптона вважають найрезультативнішим пілотом F-16.
Замкнулося коло. Тепер ми дивимось на пропагандистів, які дивляться на нас, коли ми також дивимось на них,
– прокоментувала ведуча 24 Каналу Ольга Білан.
Але чи не найбільше пропагандиста злякали слова Дена Гемптона про готовність захищати українське небо під час війни, яку почала Росія. Ба більше, крім нього є невелика група інших пілотів, які також готові це робити.
За таку позицію пану Гемптону треба тільки подякувати, а Соловйову не залишилося нічого, як знову вдатися до традиційної тактики Росії та почати залякувати. Напевно, пропагандист досі думає, що в його слова ще хтось повірить.
Нашим хлопцям буде цікаво перевірити наскільки російські літаки кращі та що являють собою розхвалені американські аси,
– цинічно сказав Соловйов.
Тож залишилося недовго чекати, коли пропагандист сам побачить, як американські винищувачі дають раду з російським брухтом та очищують від нього українське небо. Впевнені, це його точно здивує.
Що сказав Ден Гемптон в інтерв'ю: головне
- Пілот відреагував на заяви Пентагону, що літаки нібито зможуть використовувати лише на території України. За його словами, будь-які заяви про "червоні лінії" звучать смішно. Наша держава матиме право розпоряджатися зброєю, як сама забажає.
- Щодо засобів, які нестиме F-16, Ден Гемптон сказав, що все залежить від того, які потреби матиме Україна. Варто зважати на цілі, місцевість, час доби. Відповідно до цього обиратимуть зброю. Пілот наголосив, що не варто сумніватися в тому, що ми отримаємо все потрібне.
- Ден Гемптон пригадав свою найстрашнішу місію. Вона відбулася під час війни в Іраку. Йому довелося опуститися дуже низько, щоб побачити, що відбувається на землі. Там він помітив 500 танків і близько 30 тисяч піхоти, які також його побачили та почали атакувати всіма можливими засобами. На щастя, пілоту вдалося врятуватися.