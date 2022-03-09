В Скадовск зашли оккупанты: из городского совета вынесли компьютеры

В город Скадовск на Херсонщине зашли российские захватчики. Они ворвались, в частности, в здание мэрии.

Мэр Скадовска Александр Яковлев рассказал, что происходило там утром 9 марта. Он пришел в центр города, где украинцы организовали мирный митинг.

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Оккупанты обокрали мэрию Скадовска

Россияне приехали в городской совет и другие административные здания города. Они вывели местных чиновников во двор, проверили документы и через некоторое время отпустили. Впрочем, забрали из городского совета большинство компьютеров. "Имею в виду системные блоки", – объяснил Яковлев. Россияне открыли все кабинеты и сейфы в здании.

"Спокойно общаться с российскими военными не сможем"

По словам Яковлева, оккупанты "попросили" не проводить в Скадовске политические митинги. "На сегодня мы обеспечивали общественный порядок, охрану города, продукты. Если сюда зайдут россияне, мы не будем в состоянии это делать. И тогда вопрос безопасности каждого станет также под угрозой. Ведь понятно, что мы спокойно не можем общаться с российскими военными", – на видео, которое опубликовали в СМИ, слышны только такие слова мэра. Что еще он говорил – пока неизвестно.

Мэр о ситуации в Скадовске: смотрите видео