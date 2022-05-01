В Скадовске оккупанты назначили "новую власть": украинская продолжает работать

Россияне в Скадовске назначили свою оккупационную власть – "главу Скадовского района и Скадовска". Несмотря на это, действующая украинская власть продолжает свою работу.

Мэр временно оккупированного Скадовска Александр Яковлев сообщил на своей странице в фейсбуке, что оккупанты решили назначить свою власть в городе и районе. Он отметил, что подобные вбросы от россиян не имеют никакой силы и не являются легитимными и признанными.

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Оккупанты назначили "своих голов" в пятницу, 29 апреля.

В пятницу оккупационные власти назначили "главу Скадовского района и Скадовска". Подобные назначения не имеют никакой легитимности и не будут влиять на работу законно избранных местных властей.

– отметил Яковлев.

Он сообщил, что исполнительный комитет Скадовского городского совета будет продолжать работу в дистанционном режиме. Коммунальные предприятия, по словам Яковлева, также продолжают выполнять свои обязанности, как и врачи, учителя и социальные службы.

Мэр отметил, что в мае все останется, как и прежде – финансирование и организационные моменты будут выполнены согласно украинскому уставу.

На май месяц планируется финансирование всех коммунальных учреждений и организаций Скадовского городского совета. В школах скадовской общины учебный процесс заканчивается 2 мая. Все выпускники получат документы об образовании государственного образца,

– написал он.

Яковлев сообщил, что оккупанты пытаются вернуть Скадовск во времена СССР, когда всем руководили так называемые "райкомы", которые управляют всем, включая города и села района.

Наши общины такое уже проходили, и возвращаться в прошлое никто не будет.

В то время как мы вводим электронное государство, освещаем и асфальтируем села, они продолжают двигаться "обратно к коммунизму",

– прокомментировал бесчинство оккупантов Яковлев.

Мэр призвал верить в Вооруженные Силы Украины и поддержку всего цивилизованного мира. Яковлев отметил, что не стоит верить провокациям оккупантов, которые они готовят, вероятнее всего, после отключения связи в Херсонской и Запорожской областях.

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В субботу оккупанты отключили мобильные и интернет-сети на Херсонщине и Запорожье. Сначала россияне перекрыли энергоснабжение для систем мобильных операторов, затем перерезали оптоволокно.