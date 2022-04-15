В Скадовске россияне сняли украинские флаги и повесили свои

Российские захватчики утром 15 апреля сняли с админпостроек Скадовска украинские флаги. На их место оккупанты повесили свои флаги.

Скадовский городской голова Александр Яковлев сообщил, что россияне сняли флаги Украины со здания городского совета, а также с флагштока в центре города.

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Россияне сняли в Скадовске украинские флаги

Вместо сине-желтых флагов россияне нацепили свои триколоры.

Этим они говорят, что в дальнейшем несут полную ответственность за все, что происходит в городе и общине,

– отметил Яковлев.

Мэр подчеркнул, что Скадовский городской совет не будет сотрудничать с оккупантами, поэтому с 15 апреля ни один работник исполкома не будет работать в здании под вражеским флагом.

"Независимо от внешних обстоятельств и пребывания в должности наше служение Украине, родному городу и своей общине продолжается", – заверил городской голова.

Он обратил внимание, что какие бы флаги не вешали захватчики на зданиях и площадях, они никогда не смогут заменить цвета желтых полей и голубого неба. Эти цвета в сердце каждого украинца.

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