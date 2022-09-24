Доподлинно неизвестно, каким будет этот показатель, ведь он зависит от войны . Мы этого прогнозировать не можем. Об этом 24 каналу сказал инвестиционный банкир Сергей Фурса.

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Мы слишком много внимания уделяем курсу, который закладывается в бюджет. Последние 3 – 4 года постоянно что-то закладывается в бюджет. Все говорят: Вот, смотрите! Что закладывается в бюджет. Потом это никогда не совпадает с реальностью. И оно не должно совпадать, ведь это прогноз, а прогноз может быть неточным, точный прогноз – это вообще удача,

– считает он.

По словам Фурсы, это просто математический параметр, который закладывают в бюджет, чтобы свести дебет с кредитом. "Бюджет вообще в гривнах, но есть расходы и доходы в долларах, их как-то нужно учитывать в гривневом эквиваленте", – объясняет банкир.

Теоретически, считает он, официальный курс доллара (тот, что сейчас 36,6) в конце следующего года может быть 50 гривен.

"Но будет ли он таким – не знаю. Конец следующего года – это 14 месяцев. У нас с начала войны прошло 7 месяцев. Вы видели, как много всего изменилось. Мы сейчас говорим о декабре 2023 года – это вообще как бесконечность Вселенной сейчас для нас», – подчеркнул Фурса.

Инвестиционный банкир уверяет: может быть все, что угодно. Да, этот прогноз логичен, однако вероятность, что будет именно так – очень низкая.

Что будет с ценами на топливо

Стоимость топлива, отмечает Фурса, напрямую зависит от стоимости нефти на мировом рынке. В последнее время мы наблюдаем падение цены на нефть.

"Это комплекс мировых причин. Две – три недели назад нефть стоила 105 долларов, вчера – 88 долларов. Это отражается и на ценах на украинских АЗС. Украинцы не замечают, но за последние несколько месяцев цены там действительно снизились", – сказал он.

Вскоре должны ввести дополнительные налоги и акциз на жженое, так что цена несколько повысится. Но, если нефть падает, в результате цена может быть ниже

"Сейчас все упирается в динамику цены на мировых рынках нефти", – подытожил Фурса.

Курс по 50 гривен: что известно

Вокруг того, насколько реалистичен прогноз и будут ли подниматься официальный курс, ведутся немало споров.

Директор департамента казначейских операций Юнекс Банка Анна Золотько отмечает: не следует относиться к этим значениям, как к гарантированным показателям. В конце концов это лишь часть бюджетного процесса. Правительство при подготовке сметы страны ежегодно использует прогнозные показатели, заранее готовящиеся Минэкономики. Конечно, и Минэкономики полагаются на расчеты, оценки и гипотезы.

По мнению экономиста и специалиста Экономической экспертной платформы Олега Гетмана, курс на уровне 42 гривен даже несколько завышен . И добавляет, что такой курс выглядит как разумный коридор, который будет колебаться в пределах от 39 до 45 гривен.

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