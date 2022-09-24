Достеменно невідомо, яким буде цей показник, адже він залежить від перебігу війни. Ми цього прогнозувати не можемо. Про це 24 канал сказав інвестиційний банкір Сергій Фурса.

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Ми занадто багато уваги приділяємо курсу, який закладається в бюджет. Останні 3 – 4 роки постійно щось закладається в бюджет. Всі кажуть: Ось, дивіться! Що закладається в бюджет. Потім це ніколи не збігається з реальністю. І воно не має збігатися, адже це прогноз, а прогноз може бути неточним, точний прогноз – це взагалі удача,

– вважає він.

За словами Фурси, це просто математичний параметр, який закладають в бюджет, аби звести дебет з кредитом. "Бюджет взагалі в гривнях, але є витрати й доходи в доларах, їх якось треба обліковувати в гривневому еквіваленті", – пояснює банкір.

Теоретично, вважає він, офіційний курс долара (той, який наразі 36,6) наприкінці наступного року може бути 50 гривень.

"Але чи буде він таким – не знаю. Кінець наступного року – це 14 місяців. У нас з початку війни пройшло 7 місяців. Ви бачили, як багато всього змінилося. Ми зараз говоримо про грудень 2023 року – це взагалі як нескінченність Всесвіту зараз для нас", – наголосив Фурса.

Інвестиційний банкір запевняє: може бути все що завгодно. Так, цей прогноз є логічним, однак ймовірність, що буде саме так – дуже низька.

Що буде з цінами на паливо

Вартість палива, зауважує Фурса, безпосередньо залежить від вартості нафти на світовому ринку. Останнім часом ми спостерігаємо падіння ціни на нафту.

"Це комплекс світових причин. Два – три тижні тому нафта коштувала 105 доларів, вчора – 88 доларів. Це відображається і на цінах на українських АЗС. Українці не помічають, але за останні кілька місяців ціни там справді знизилися", – сказав він.

Невдовзі мають ввести додаткові податки та акциз на палене, тож ціна дещо підвищиться. Але, якщо нафта падає, в результаті ціна може бути нижчою

"Зараз усе впирається в динаміку ціни на світових ринках нафти", – підсумував Фурса.

Курс по 50 гривень: що відомо

Довкола того, наскільки реалістичний прогноз та чи підійматимуть офіційний курс точаться чимало суперечок.

Директорка департаменту казначейських операцій Юнекс Банку Анна Золотько наголошує: не слід ставитися до цих значень, як до гарантованих показників. Врешті-решт, це лише частина бюджетного процесу. Уряд під час підготовки кошторису країни щороку використовує прогнозні показники, які завчасно готує Мінекономіки. Звичайно, і Мінекономіки покладаються на розрахунки, оцінки та гіпотези.

На думку економіста й фахівця Економічної експертної платформи Олега Гетмана, курс на рівні 42 гривень навіть дещо завищений. І додає, що такий курс виглядає, як розумний коридор, що буде коливатися у межах від 39 до 45 гривень.

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