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      Скалецкая рассказала, сколько зарабатывает в Минздраве

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      Зоряна Скалецкая / 24 канал

      Наибольшую зарплату министр здравоохранения Зоряна Скалецкая в размере почти 95 тысяч гривен получила в декабре. Меньше всего – в сентябре – более 15 тысяч гривен.

      Свою зарплату прокомментировала сама глава Минздрава Зоряна Скалецкая в интервью 24 каналу. Также все данные зарплат министров и их заместителей на своем сайте обнародовал Камбин.

      Важно! От 70 до 220 тысяч: кто из министров получил самую большую зарплату

      По данным Кабинета министров, зарплата Скалецкой в октябре составляла более 22 тысяч гривен, в ноябре – почти 35 тысяч гривен. Больше всего она получила в декабре: вместе с надбавкой в ​​сумме 34 тысяч гривен и премией (более 60 тысяч гривен) зарплата составляла 95 тысяч гривен.

      Министр – это такой же человек, который ходит в магазин, платит за бензин и хочет купить детям одежду. Ничем мы не отличаемся от других, при этом ответственность, которую от нас требуют все граждане – большая,
      – прокомментировала Скалецкая.

      В январе размер оплаты труда чиновников еще не привязывали к размеру средней зарплаты в Украине. То есть за январь министр получила более 46 тысяч гривен вместе с премией. По новым правилам зарплаты в Кабинете министров начислят уже за февраль 2020 года.

      Зарплата міністрів України інфографіка 24 канал
      Зарплата министров Украины / Инфографика 24 канала

      Как рассчитывают зарплату министрам?

      ►Сначала учитывают должностной оклад. У министра он составляет 16 тысяч гривен, а у его заместителя – 14 тысяч. К этому добавляют надбавку за выслугу лет, то есть 3% от должностного оклада за каждый год. Она должна составлять не более семи-восемь тысяч гривен.

      ►Також есть переменные выплаты. К примеру, надбавка за интенсивность труда – 100% должностного оклада. Еще есть два вида материальной помощи – на оздоровление при предоставлении ежегодного отпуска и на решение социально-бытовых вопросов. Также у топ-чиновников есть премии.

      ►Надавно президент Владимир Зеленский поддержал решение правительства по ограничению заработной платы и премий руководителям органов исполнительной власти. Причиной этого стал скандал с зарплатами ряда чиновников. В частности, министру экономики Тимофею Милованову в ноябре насчитали 1630%, то есть 236 тысяч гривен. Руководители Минкульта – глава ведомства Владимир Бородянский и его заместители задекларировали общий размер декабрьской зарплаты на сумму свыше 2 миллионов гривен.

      ►В Кабмине решили установить ограничение зарплат и премий для чиновников. По словам Гончарука, ее привяжут к средней зарплате по стране.

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      Автор: Алина Олиховская
      Теги: Новости Украины Новости политики Зоряна Скалецкая Деньги Кабинет Министров Украины Зарплата Доходы политиков
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