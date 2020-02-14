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      Скалецька розповіла, скільки заробляє у МОЗ

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      Зоряна Скалецька / 24 канал

      Найбільшу зарплату міністерка охорони здоров'я Зоряна Скалецька у розмірі майже 95 тисяч гривень отримала у грудні. Найменше – у вересні – понад 15 тисяч гривень.

      Свою заробітну платню прокоментувала сама голова МОЗ Зоряна Скалецька в інтерв'ю 24 каналу. Також усі дані зарплат міністрів та їхніх заступників на своєму сайті оприлюднив Камбін.

      Важливо! Від 70 до 220 тисяч: зарплати нового Кабміну вп'ятеро вищі за заробітки попереднього

      За даними Кабінету міністрів, зарплата Скалецької у жовтні складала понад 22 тисячі гривень, у листопаді – майже 35 тисяч гривень. Найбільше вона отримала у грудні: разом з надбавкою у сумі 34 тисячі гривень та премією (понад 60 тисяч гривень) зарплатня складала 95 тисяч гривень.

      Міністр – це така сама людина, яка ходить в магазин, платить за бензин і хоче купити дітям одяг. Нічим ми не відрізняємося від інших, при цьому відповідальність, яку від нас вимагають всі громадяни – велика,
      – прокоментувала Скалецька.

      У січні розмір оплати праці урядовців ще не прив'язували до розміру середньої зарплати в Україні. Тобто за січень міністерка отримала понад 46 тисяч гривень разом з премією. За новими правилами зарплати у Кабінеті міністрів нарахують уже за лютий 2020 року.

      Зарплата міністрів України інфографіка 24 канал
      Зарплата міністрів України / Інфографіка 24 каналу

      Як розраховують зарплату міністрам?

      ►Спершу враховують посадовий оклад. У міністра він складає 16 тисяч гривень, а у його заступника – 14 тисяч. До цього додають надбавку за вислугу років, тобто 3% від посадового окладу за кожен рік. Вона повинна складати не більше, ніж сім-вісім тисяч гривень.

      ►Також є змінні виплати. До прикладу, надбавка за інтенсивність праці – 100% посадового окладу. Ще є два види матеріальної допомоги – на оздоровлення під час надання щорічної відпустки й на розв'язання соціально-побутових питань. Також у топ-чиновників є премії.

      ►Нещодавно Президент Володимир Зеленський підтримав рішення уряду щодо обмеження заробітної платні та премій керівникам органів виконавчої влади. Причиною цього став скандал із зарплатами низки високопосадовців. Зокрема, міністру економіки Тимофію Милованову в листопаді нарахували 1630%, тобто 236 тисяч гривень. Керівники Мінкульту – глава відомства Володимир Бородянський та його заступники задекларували загальний розмір грудневої зарплати на суму понад 2 мільйони гривень.

      ►У Кабміні вирішили встановити обмеження зарплат і премій для чиновників. За словами Гончарука, її прив’яжуть до середньої зарплати по країні.

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      Автор: Аліна Оліховська
      Теги: Новини України Новини політики Зоряна Скалецька Гроші Кабінет Міністрів України Зарплата Доходи політиків
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