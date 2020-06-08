Американец Форест Фенн, который коллекционирует произведения искусств, более 10 лет назад спрятал в Скалистых горах клад стоимостью в 1 миллион долларов. 89-летний мужчина написал стихотворение с подсказками о расположении сокровища и ждал пока кто-то его найдет. Заветную шкатулку искали тысячи человек, четверо даже погибли, пытаясь ее найти.

Впрочем, сейчас неизвестный мужчина все таки нашел драгоценности. Об этом сообщил сам Форест Фенн, передает CNN.

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О сундуке с драгоценными камнями, золотыми монетами и ювелирными изделиями Фенн рассказал в 2010 году в своей автобиографии.

Скрыть сокровище он решил в конце 90-х, когда у него диагностировали рак. Таким образом он собирался оставить о себе особое упоминание. Развитие болезни удалось остановить, но идею с кладом Фенн все равно реализовал.

По словам Фенна, с ним связался мужчина, который нашел сокровища. В подтверждение находки он прислал фотографию.

История о спрятанных сокровищах: видео

Правда, назвать свое имя счастливчик не захотел. Фенн добавил, что, по словам кладоискателя, с поисками ему помогло стихотворение-подсказка из книги коллекционера.

Всего в книге было 9 подсказок. Только разгадав их, можно было найти клад.

Поисками занимались тысячи людей, а минимум четверо – погибли. Фенн рассказывал, что сундук находился в безопасном месте, но призвал быть осторожными во время поисков.

Спрятав клад, Фенн хотел поощрить людей изучать природу и дать надежду людям, которые пострадали от мирового экономического кризиса 2008 года.

Коллекционер подсчитал, что за все время примерно 350 тысяч человек со всего мира искали его сокровище.