Американець Форест Фенн, який колекціонує твори мистецтв, понад 10 років тому заховав у Скелястих горах скарб вартістю в 1 мільйон доларів. 89-річний чоловік написав вірш із підказками про розташування скарбу і чекав поки хтось його знайде. Заповітну скриньку шукали тисячі людей, четверо навіть загинули, намагаючись її віднайти.

Втім, зараз невідомий чоловік таки знайшов коштовності. Про це повідомив сам Форест Фенн, передає CNN.

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Про скриню з дорогоцінними каменями, золотими монетами та ювелірними виробами Фенн розповів в 2010 році у власній автобіографії.

Сховати скарб він вирішив в кінці 90-х, коли у нього діагностували рак. Таким чином він збирався залишити про себе особливу згадку. Розвиток хвороби вдалося зупинити, але ідею зі скарбом Фенн все одно реалізував.

За словами Фенна, з ним зв'язався чоловік, який знайшов скарби. На підтвердження знахідки він надіслав фотографію.

Історія про заховані скарби: відео

Щоправда, назвати своє ім’я щасливчик не схотів. Фенн додав, що, за словами шукача скарбів, з пошуками йому допоміг вірш-підказка з книги колекціонера.

Всього в книзі було 9 підказок. Тільки розгадавши їх, можна було знайти скарб.

Пошуками займалися тисячі людей, а мінімум четверо – загинули. Фенн розповідав, що скриня була розташована в безпечному місці, але закликав бути обережними під час пошуків.

Заховавши скарб, Фенн хотів заохотити людей вивчати природу та дати надію людям, які постраждали від світової економічної кризи 2008 року.

Колекціонер підрахував, що за весь час приблизно 350 тисяч людей зі всього світу шукали його скарб.